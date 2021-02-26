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HaberlerGündemÇevreYANDIK! Son dakika: Ciğerlerimiz yanmıştı! İşte kahreden bilanço
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İşte yanan ormanlarımızın bilançosu!

Türkiye'de, geçen yıl çıkan orman yangınlarında sadece ciğerleri değil, parası da yandı. 2020 yılında çıkan 3 bin 412 yangında, 29 bin 487 futbol sahası büyüklüğündeki 20 bin 936 hektar ormanlık alan zarar gördü. Geçen yıl çıkan yangınları söndürmek için yaklaşık 600 milyon lira, yanan alanları ağaçlandırmak için de 200 milyon lira harcandı. TEMA Vakfı Kahramanmaraş Temsilcisi Abdurrahman Akbolat, orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu ifade ederek, vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı, orman yaktığı tespit edilen kişilere de en ağır cezaların verilmesini istedi

YANDIK! Son dakika: Ciğerlerimiz yanmıştı! İşte kahreden bilanço
İşte yanan ormanlarımızın bilançosu!
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DHA

Kimi zaman bahçedeki kuru otları temizlemek için yakılan küçük bir ateş ya da söndürülmeden atılan sigara izmariti, kimi zaman sabotaj, kimi zaman da yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınlarda her yıl Türkiye´de binlerce hektarlık alandaki ağaçlar yanıp, kül oluyor.

Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin hem karadan hem de havadan anında müdahale ettiği yangınlardan bazılarını söndürmek günler alıyor.

29 BİN 487 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE ALAN YANDI

DHA'da yer alan habere göre Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2020 yılında 3 bin 412 yangın çıktı. 325'i yıldırım düşmesi, 138'i elektrik hatları ve 2 bin 949'u insan kaynaklı çıkan yangınlarda, 29 bin 487 futbol sahası büyüklüğündeki 20 bin 936 hektar ormanlık alan zarar gördü.

EN BÜYÜK YANGIN 93 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Hatay´ın Samandağ ilçesinde geçen yıl 5 Eylül´de çıkan yangın, 2020'nin en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti. Antakya ilçesine de sıçrayan yangına 50 teknik personel ve 900 işçi; 16 helikopter, 2 uçak, 162 arazöz, 30 ilk müdahale aracı, 51 su tankeri, 12 dozer, 8 greyder, 8 ekskavatör, 50 itfaiye, 20 iş makinesi ile müdahale edildi. Uçak ve helikopterlerin 520 saatlik uçuş gerçekleştirerek alevlere yaklaşık 12 bin ton su bıraktığı yangın, 93 saatte kontrol altına alındı. İlk defa İHA'ların da kullanıldığı yangında 3 bin 446 hektardaki orman yandı.

EKNOMİYE MALİYETİ 800 MİLYON LİRA

Orman yangınlarında ağaçlarla birlikte içinde yaşayan canlılar da ölürken, geçen yıl yangınları söndürmek için yaklaşık 600 milyon lira masraf yapıldı. Yanan alanların tekrar ormanlaştırılması amacıyla ekipler tensil, rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmalarına başladı. Bu kapsamda alanların bir kısmına tohum ekimi yapılacak, bir kısmına ise yaklaşık 30 milyon fidan dikilecek. Bu çalışmalar için de yaklaşık 200 milyon lira harcama yapılacağı belirtildi. 2020'nin en büyük orman yangınlarından Samandağ yangınının bu rakamlardaki payının ise 115 milyon lira olduğu belirtildi.

435 YANGININ FAİLİ TESPİT EDİLDİ

Söndürme ve ağaçlandırma masraflarıyla ülke ekonomisine toplam 800 milyon liraya mal olan yangınları söndürmek için çalışan ekipler, diğer taraftan çıkış sebebini araştırıyor ve insan kaynaklı ise failini tespit etmek için de çalışma yürütüyor. Bu çalışmalar ile geçen yıl çıkan yangınlardan 435'inin faili tespit edildi ve haklarında soruşturma başlatıldı.

AKBOLAT: CEZALAR ARTIRILSIN

TEMA Vakfı Kahramanmaraş Temsilcisi Abdurrahman Akbolat, orman yangınlarıyla mücadele etmenin alevleri söndürmekten ibaret olmadığını belirterek, insanlara çocukken orman sevgisinin aşılanması gerektiğini, bunun yanında ormana gezmeye, pikniğe giden insanların duyarlı olması gerektiğini söyledi. Bir cam parçasının dahi ormanda yangına neden olduğunu belirten Akbolat, şunları söyledi:

"YANGINLARIN YÜZDE 90'I İNSAN KAYNAKLI"

"Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı ve orman yangınlarının ekonomiye çok büyük zararı var. Yangınları söndürmenin yanında yanan alanların tekrar ağaçlandırılması için de masraf yapılıyor. Bunların hepsi ekonomik olarak Türkiye için bir kayıp. Avrupa'nın yaptığı araştırmada, Türkiye, orman yangınlarını söndürmede 3'üncü sırada. Bu, bizim için çok önemli bir olay. Halkımızdan şunu bekliyoruz; orman içerisinde ateş yakmasınlar, yaktıkları ateşleri de muhakkak söndürsünler. Ormanlar hepimizin geleceği. Yani ormanlar yandığı zaman söndürme ve ağaçlandırma için harcanan para herkesin cebinden çıkıyor. Bir de bizim en çok sıkıntı çektiğimiz anız yangınları. Bu yangınlar da orman yangınlarına neden olduğu gibi toprağa da zarar veriyor. İsteğimiz orman ve anız yangınlarına sebep olan kişilere verilen cezaların artırılmasını talep ediyoruz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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