Nebahat Çehre alışveriş turunda

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Nebahat Çehre, bir arkadaşıyla birlikte Etiler'de objektiflere yansıdı.

Uzun süre bir telefoncu arayan ünlü oyuncu, basın mensuplarını görünce "Telefonumda bazı sorunlar var. Bazı aksesuarların da değişmesi gerekiyor. Bu yüzden arkadaşımla alışverişe gelmişken onları da halledeceğim" diye konuştu.

Ünlü oyuncu daha sonra yaklaşık beş dakika boyunca arkadaşıyla birlikte telefoncu aradı.