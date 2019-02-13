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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Venezuela'daki krizin fitillenmesi durumunda kan dökülebileceğinden endişe duyduğunu söyledi.
Nebenzia, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere Venezulea'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Rus Büyükelçi Nebenzia, ''Kan dökülmesinden endişeliyim ama daha çok bunun fitillenmesinden endişeliyim. Tahrik olmazsa kan da dökülmez.'' dedi.
ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu ve Venezuela'da uluslararası gözlemcilerin denetiminde seçimler yapılması çağrısında bulunduğu karar tasarısına ilişkin de değerlendirmede bulunan Nebenzia, uluslararası toplumun büyük çoğunluğunun ABD ile aynı görüşte olmadığını söyledi.
ABD, BMGK'ye sunduğu tasarıda, Venezuela'da ''seçilmiş tek demokratik Ulusal Meclis ve Meclis Başkanı Juan Guaido'ya tam destek" istedi. Tasarıda ülkede uluslararası gözlemcilerin denetiminde özgür, adil ve güvenilir bir başkanlık seçimi yapılması ve uluslararası insani yardım çağrısında bulunuldu.
AA'nın haberine göre; Rusya ise karşı tasarısında, Venezuela'nın toprak bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığına karşı güç kullanılmaması ve ülkenin içişlerine karışılmaması çağrısı yaptı.
Diplomatik kaynaklar, tasarıların oylamaya sunulması durumunda Rusya'nın ABD'nin tasarısını veto etmesini, Rusya'nın karşı tasarısının ise gereken desteği alamayacağını öngördüklerini belirtiyor.
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