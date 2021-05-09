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Necdet Tosun anılıyor

Türk sinemasının karakter oyuncularından Necdet Tosun, vefatının 46'ncı yılında anılıyor. Sempatik karakterlerin unutulmaz oyuncu Tosun, 247 filmde rol aldı

Necdet Tosun anılıyor
Sempatik oyuncu anılıyor
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HABERTURK.COM

Yeşilçam döneminin en çok filmde rol alan oyuncularından Necdet Tosun, vefatının 46'ncı yılında anılıyor. Canlandırdığı sempatik karakterle izleyicinin gönlünde yer edinen Tosun, 3 Ağustos 1926'da Balıkesir'in Buhraniye ilçesinde dünyaya geldi. Necdet Tosun, çekim yapmak üzere Burhaniye'ye giden film ekibinin daveti üzerine İstanbul'a gelerek 1956'de Şinasi Özonuk'un yönettiği 'Katibim' ile oyunculuğa başladı.

1960'ta Sevim Tosun ile evlenen Necdet Tosun oğulları Erdal Tosun ile Gürdal Tosun da kendisi gibi oyunculuğa yönlendi.
Necdet Tosun, Almanya'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Tedavisi için İstanbul'a getirilen Tosun, 10 Mayıs 1975'te henüz 49 yaşındayken hayatını kaybetti. Necdet Tosun, 19 yıllık kariyerinde 247 filmde rol aldı. Tosun'un rol aldığı son film 1974 yapımı 'Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'dı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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