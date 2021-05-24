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Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 38'inci yılında anılıyor. Eserleriyle derin izler bırakan Kısakürek, 25 Mayıs 1983'te 78 yaşındayken hayatını kaybetti.

Şiirleri Millî Eğitim Bakanlığı'nın ders kitaplarına giren Necip Fazıl Kısakürek'in yazdığı tiyatro eserleri, dönemin tiyatrolarında aylarca kapalı gişe sahnelendi. Kısakürek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın '100 Türk Edebiyatçı' listesinde yer alıyor.

Necip Fazıl Kısakürek'ten yeni bir İstiklâl Marşı yazması istenmişti.

1938'in başlarında bazı çevreler, Mehmet Akif Ersoy'un 'İstiklâl Marşı'nı beğenmediklerini ileri sürerek yeni bir milli marş yazılmasını istedi.

Ulus Gazetesi de yeni milli marş yazımı için bir yarışma düzenledi.

Yarışmayı kazanana da 10 bin TL'lik para ödülü verilecekti.

Necip Fazıl Kısakürek'e yarışmaya katılması için teklifte bulunuldu. Kısakürek dedi ki; "Milli marş denilen, ısmarlama ve adi kalıplardan dökümlü işleri sevmem. Dünyada, zoraki tarih ve politika şöhretleri bir yana, milli marş halinde bir şiir harikası tanımıyor beşeriyet... On bin lira o kadar tatlı ki, gerekirse Halk Partisi Genel Sekreteri'nin (Recep Peker) Keçiören'deki evinin bahçesini bu para karşılığında çapalamayı kabul edebilirim; fakat bu rejim havası içinde ve birtakım şahıs pohpohlamaları uğrunda şiirimi alçaltmaya razı olamam."

Falih Rıfkı Atay, ısrar ederek milli marşı yazması için her şartını kabul edeceklerini söyledi.

Necip Fazıl Kısakürek dedi ki; "Peki, yazayım ama içinde hiçbir hâs isim bulunmayacak ve sadece milletimden aldığım heyecan ve o heyecana vereceğim yön görünecek ve yarışmayı durduracaksınız."

Sonunda 'Büyük Doğu Marşı'nı yazdı.

Ne var ki Mustafa Kemal Atatürk, 'Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı marşın değiştirilme taraftarı değildi. Bu düşüncesini Ersoy'a da iletti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün bu konudaki fikri milli marşın değiştirilmesini isteyenlerin geri adım atmasına neden oldu.

Necip Fazıl Kısakürek'in hayatını aşağıdaki haberde okuyabilirsiniz.