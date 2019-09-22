Ekranların başarılı yapımlarından birisi olan SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Çukur'da 'Cumali Koçovalı' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Necip Memili, önceki gün kız arkadaşı ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

İlk olarak ev tekstili mağazalarını dolaşan ikili, daha sonra mutfak alışverişi yaptı. Dizide canlandırdığı sert karakterinin aksine oldukça neşeli ve eğlenceli tavırları ile dikkat çeken Necip Memili, fotoğraflarını çeken muhabirlerle şakalaşıp bir süre sohbet etti.

Evi için alışverişe çıktığını söyleyen başarılı oyuncu, aracına binmek üzereyken muhabirlere gülerek, "Alışveriş yapıyordu' yazarsınız" dedi.



