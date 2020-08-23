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Necip Memili'den 'maske nasıl takılır?' videosu

SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur'da 'Cumali' karakterini canlandıran Necip Memili, sosyal medya hesabından koronavirüs salgınına karşı maske takmanın önemine değindi. Memili, çektiği video ile takipçilerini esprili bir şekilde bilgilendirdi

Necip Memili, Çukur, Cumali
HABERTURK.COM

Oyuncu Necip Memili, milyonlarca insanın yaşamını altüst eden koronavirüse karşı dikkat çekmek için Instagram hesabından sevenlerini esprili bir şekilde uyardı.

Ekranların sevilen dizisi Çukar'da 'Cumali' karakterini canlandıran Memili, koronavirüs salgınına karşı korunmak için 'Maske nasıl takılır?' videosu çekti.

Paylaşımı ile takipçilerini hem güldürüp hem bilgilendiren 40 yaşındaki oyuncu, "Bugün size maskeyi anlatacağım. Maske, virüs önleyici, alt tarafı yumuşak üst tarafında bir kasnak var, bu burnunuza geliyor" diyerek uygulamalı bir şekilde anlattı.

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