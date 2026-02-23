Canlı
        Necip Uysal: Ailemize hoş geldin canım oğlum - Magazin haberleri

        Necip Uysal: Ailemize hoş geldin canım oğlum

        Necip Uysal, geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba oldu. Uysal çift, oğulları Demir'le ilk paylaşımlarını; "Ailemize hoş geldin canım oğlum" notuyla yaptı

        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 22:33
        "Ailemize hoş geldin canım oğlum"

        Beşiktaş'ın futbolcusu Necip Uysal, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.

        21 Mayıs 2021'de Nur Uysal ile hayatını birleştiren ve 2023 yılında kızları Duru'yu kucaklarına alan çift, geçtiğimiz günlerde oğulları Demir'e kavuştu. Uysal ailesi, yeni doğan bebeklerine Demir adını verdi.

        Çift, oğullarıyla ilk karelerini; "Ailemize hoş geldin canım oğlum" notuyla sosyal medya hesaplarında paylaştı.

