Neçirvan Barzani çantası dolu geliyor

Türkiye ile IKBY arasındaki ilişkiler, uzun süredir güvenlik, enerji ve ticaret temelinde şekilleniyor. Ancak son dönemde, özellikle PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki varlığı ve bu örgüte karşı yürütülen operasyonlar, ilişkilerin merkezine oturmuş durumda. Türkiye, IKBY’den, terör örgütü PKK’nın Irak Kürt bölgesindeki barınma alanlarına yönelik daha kararlı adımlar atılmasını talep ediyor. Bu bağlamda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgede uzun süredir planladığı operasyonların gündemde olduğu ve bu operasyonların, Barzani ile yapılacak görüşmelerde önemli bir yer tutacağı ifade ediliyor. Ankara, sınır güvenliği konusunda kararlı adımlar atmak istiyor ve PKK’ya karşı yürütülen mücadelede IKBY’nin desteğini önemsiyor.

Ziyaretin bir diğer önemli başlığı, önümüzdeki günlerde yapılacak olan Irak Kürdistan parlamento seçimleri. Seçim süreci, Kürt siyasi hareketi içinde gerilimli bir atmosfer yaratmış durumda. Irak Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) ile Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) arasında artan siyasi rekabet, bu gerilimi daha da derinleştirdi. IKYB lideri Bafıl Talabani’nin, seçim kampanyası sırasında Türkiye’yi “işgalci” olarak nitelendiren açıklamaları ve PKK’ya verdiği desteğin sürmesi, Ankara’da rahatsızlık yaratıyor. Türkiye, Talabani’nin bu söylemlerine daha önce Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı nezdinde uyarılarda bulunmuştu. Bu gerilimlerin, Barzani’nin Ankara ziyaretinde de ele alınması bekleniyor.

Irak Kürt bölgesinde, Türkiye’nin hem siyasi hem de güvenlik alanındaki beklentileri büyük. IKBY’nin, hem Türkiye ile olan ekonomik ilişkilerini koruyarak hem de terörle mücadelede Ankara ile işbirliğini artırarak hareket etmesi, bölgedeki istikrar açısından kritik bir rol oynuyor. Özellikle İran ve Suriye’deki gelişmeler de dikkate alındığında, IKBY’nin Türkiye ile kurduğu dengeli ilişki, bölgedeki büyük güçlerin etkisi altında denge unsuru olarak değerlendiriliyor. İran’ın Irak’taki etkisi, özellikle IKYB ile olan yakın ilişkisi, Türkiye’nin bu bölgede daha dikkatli ve stratejik adımlar atmasını gerektiriyor. Barzani’nin Türkiye ziyareti, bu denge oyununda yeni bir dönemin işaret fişeği olabilir.

PKK İLE MÜCADELEDE YENİ ADIMLAR

Terörle mücadele, Barzani’nin Ankara ziyareti sırasında ele alınacak en önemli başlıklardan biri olacak. Türkiye, PKK’ya karşı yürüttüğü operasyonlarda IKBY’nin daha somut ve kararlı adımlar atmasını bekliyor. Özellikle bölgedeki PKK varlığının tamamen sona erdirilmesi, hem Türkiye’nin ulusal güvenliği hem de IKBY’nin bölgesel istikrarı açısından büyük önem taşıyor. Barzani’nin, Türkiye’nin bu konudaki taleplerine nasıl yanıt vereceği, ziyaretten çıkacak en kritik sonuçlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Neçirvan Barzani’nin Türkiye ziyareti, Erbil ve Ankara arasındaki ilişkilerin yeniden gözden geçirileceği ve geleceğe yönelik stratejik adımların tartışılacağı önemli bir diplomatik temas olarak öne çıkıyor. Hem bölgesel dengelerin korunması hem de terörle mücadelede işbirliği, bu görüşmelerin kilit noktalarını oluşturacak.