Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Diplomasi Neçirvan Barzani çantası dolu geliyor | Dış Haberler

        Neçirvan Barzani’nin Ankara ziyaretinde neler masaya yatırılacak

        Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye'ye gerçekleştireceği kritik ziyarette Erbil ve Ankara arasındaki stratejik ilişkilerin geleceği ele alınacak. Ziyaretin ana gündem maddeleri arasında güvenlik işbirliği, yaklaşan Kürt parlamento seçimleri ve terörle mücadele yer alıyor. Özellikle Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına ve PKK'ya karşı atılacak adımlara dair beklentilerin masaya yatırılacağı belirtiliyor.Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

        Giriş: 15.10.2024 - 20:39 Güncelleme: 15.10.2024 - 20:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Neçirvan Barzani çantası dolu geliyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye ile IKBY arasındaki ilişkiler, uzun süredir güvenlik, enerji ve ticaret temelinde şekilleniyor. Ancak son dönemde, özellikle PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki varlığı ve bu örgüte karşı yürütülen operasyonlar, ilişkilerin merkezine oturmuş durumda. Türkiye, IKBY’den, terör örgütü PKK’nın Irak Kürt bölgesindeki barınma alanlarına yönelik daha kararlı adımlar atılmasını talep ediyor. Bu bağlamda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgede uzun süredir planladığı operasyonların gündemde olduğu ve bu operasyonların, Barzani ile yapılacak görüşmelerde önemli bir yer tutacağı ifade ediliyor. Ankara, sınır güvenliği konusunda kararlı adımlar atmak istiyor ve PKK’ya karşı yürütülen mücadelede IKBY’nin desteğini önemsiyor.

        REKLAM

        KÜRT BÖLGESİNDEKİ SEÇİM GERİLİMİ

        Ziyaretin bir diğer önemli başlığı, önümüzdeki günlerde yapılacak olan Irak Kürdistan parlamento seçimleri. Seçim süreci, Kürt siyasi hareketi içinde gerilimli bir atmosfer yaratmış durumda. Irak Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) ile Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) arasında artan siyasi rekabet, bu gerilimi daha da derinleştirdi. IKYB lideri Bafıl Talabani’nin, seçim kampanyası sırasında Türkiye’yi “işgalci” olarak nitelendiren açıklamaları ve PKK’ya verdiği desteğin sürmesi, Ankara’da rahatsızlık yaratıyor. Türkiye, Talabani’nin bu söylemlerine daha önce Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı nezdinde uyarılarda bulunmuştu. Bu gerilimlerin, Barzani’nin Ankara ziyaretinde de ele alınması bekleniyor.

        BÖLGEDEKİ DENGELER VE TÜRKİYE'NİN BEKLENTİLERİ

        Irak Kürt bölgesinde, Türkiye’nin hem siyasi hem de güvenlik alanındaki beklentileri büyük. IKBY’nin, hem Türkiye ile olan ekonomik ilişkilerini koruyarak hem de terörle mücadelede Ankara ile işbirliğini artırarak hareket etmesi, bölgedeki istikrar açısından kritik bir rol oynuyor. Özellikle İran ve Suriye’deki gelişmeler de dikkate alındığında, IKBY’nin Türkiye ile kurduğu dengeli ilişki, bölgedeki büyük güçlerin etkisi altında denge unsuru olarak değerlendiriliyor. İran’ın Irak’taki etkisi, özellikle IKYB ile olan yakın ilişkisi, Türkiye’nin bu bölgede daha dikkatli ve stratejik adımlar atmasını gerektiriyor. Barzani’nin Türkiye ziyareti, bu denge oyununda yeni bir dönemin işaret fişeği olabilir.

        PKK İLE MÜCADELEDE YENİ ADIMLAR

        Terörle mücadele, Barzani’nin Ankara ziyareti sırasında ele alınacak en önemli başlıklardan biri olacak. Türkiye, PKK’ya karşı yürüttüğü operasyonlarda IKBY’nin daha somut ve kararlı adımlar atmasını bekliyor. Özellikle bölgedeki PKK varlığının tamamen sona erdirilmesi, hem Türkiye’nin ulusal güvenliği hem de IKBY’nin bölgesel istikrarı açısından büyük önem taşıyor. Barzani’nin, Türkiye’nin bu konudaki taleplerine nasıl yanıt vereceği, ziyaretten çıkacak en kritik sonuçlardan biri olarak değerlendiriliyor.

        Neçirvan Barzani’nin Türkiye ziyareti, Erbil ve Ankara arasındaki ilişkilerin yeniden gözden geçirileceği ve geleceğe yönelik stratejik adımların tartışılacağı önemli bir diplomatik temas olarak öne çıkıyor. Hem bölgesel dengelerin korunması hem de terörle mücadelede işbirliği, bu görüşmelerin kilit noktalarını oluşturacak.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #neçirvan barzani
        #Barzani Türkiye ziyaret
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Savunma Sanayii Fonu teklifi ertelendi
        Savunma Sanayii Fonu teklifi ertelendi
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Cihantimur davasında yeni gelişme
        Cihantimur davasında yeni gelişme
        Hacıosmanoğlu: 4 büyüklerle TV'ye çıkacağız
        Hacıosmanoğlu: 4 büyüklerle TV'ye çıkacağız
        Havalar soğuyacak
        Havalar soğuyacak
        15 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        15 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Yılmaz bebek metrobüste doğdu
        Yılmaz bebek metrobüste doğdu
        Odeabank satıldı
        Odeabank satıldı
        Forvetsiz oyun bir şehir efsanesi
        Forvetsiz oyun bir şehir efsanesi
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        "Rehin tutuluyorum"
        "Rehin tutuluyorum"
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        Farklı düşünüyorlar
        Farklı düşünüyorlar