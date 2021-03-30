İHA

Aydın'da eski sevgilisi Necla Demirbaş'ı (32) öldürdükten sonra kendini vuran Olgun Gül (25) hayatını kaybetti.

Olay, geçen pazar günü Adnan Menderes Mahallesi 510 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın önünde meydana gelmişti. İddiaya göre, daha önce bir evlilik yapıp ayrılan bir kız çocuğu annesi Necla Demirbaş, bir süre önce 25 yaşındaki Olgun Gül ile birlikte yaşamaya başladı. Necla Demirbaş bir süre sonra Olgun Gül hakkında mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı aldırdı. Olay günü 09 ADD 377 plakalı aracı ile daha önce birlikte yaşadığı Necla Demirbaş'ın evinin önüne gelen Gül, genç kadını tabanca ile 4 el ateş ederek vurdu.

Genç kadına kurşun yağdırdıktan sonra sokağa çıkan Gül, arabasının yanına gelince aynı silahı bu defa başına dayayıp tetiğe bastı. Demirbaş hayatını kaybederken, ağır yaralanan cani eski sevgili Gül hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisine devam edilen Gül ise hayatını kaybetti.