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        Haberler Dış Yazar Necmettin Erbakan kaç yaşında öldü? Necmettin Erbakan kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

        Necmettin Erbakan kaç yaşında öldü? Necmettin Erbakan kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

        Necmettin Erbakan, Türkiye siyasetinde unutulmaz bir iz bırakan ve "Milli Görüş" hareketiyle özdeşleşen bir lider olarak tarihe geçmiştir. Onun politik kariyeri, Türk siyasetine yeni bir soluk getirmiş ve pek çok tartışmanın odağında yer almıştır. Peki, Necmettin Erbakan ne zaman, kaç yaşında öldü, neden? İşte Necmettin Erbakan hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 15:19 Güncelleme: 27.03.2024 - 15:19
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        Necmettin Erbakan kaç yaşında öldü?
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        Necmettin Erbakan, 1926 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. Mühendislik ve akademik kariyerinin ardından siyasete atılan Erbakan, Türkiye'nin çeşitli kademelerinde hizmet vermiş, birçok farklı siyasi oluşumda rol almıştır. En çok, 1996-1997 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı olarak görev yaptığı dönemle tanınır. Erbakan'ın siyasi hayatı, Türkiye'nin sosyo-ekonomik ve politik yapısına dair derin etkiler bırakmıştır. Bu yazımızda Necmettin Erbakan'ın kim olduğunu, kaç yaşında ve ne zaman öldüğünü ve "Milli Görüş" gibi konulara değineceğiz.

        Necmettin Erbakan Kimdir?

        Necmettin Erbakan, Türkiye'nin modern siyasi tarihinde önemli bir figür ve "Milli Görüş" hareketinin öncüsü olarak bilinir. 29 Ekim 1926 tarihinde Sinop'ta dünyaya gelen Erbakan, mühendislik ve akademik kariyerinin ardından siyasete yönelmiş, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik yapısını derinden etkileyen politikalarıyla tanınmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Almanya'da eğitimine devam eden Erbakan, yurda dönüşünde akademik kariyerine ağırlık vermiş ancak politikaya olan ilgisiyle de tanınmıştır.

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        Erbakan, 1969 yılında Milli Nizam Partisi'ni (MNP) kurarak siyaset sahnesine adım attı. Bu hareket, Türkiye'de İslami referanslı siyasi bir hareketin temellerini atmıştır. MNP'nin kapatılmasının ardından, siyasi faaliyetlerine Milli Selamet Partisi (MSP) çatısı altında devam etti. 1970'ler ve 1980'ler boyunca çeşitli koalisyon hükümetlerinde önemli roller üstlenen Erbakan, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal politikalarında belirgin değişiklikler yapılmasını savundu.

        Millî Görüş Hareketi, 1995 yılındaki genel seçimlerde tarihi bir başarıya imza attı. Refah Partisi, seçmenlerin yüzde 21,37'sinin oyunu alarak 158 milletvekili çıkardı ve seçimlerde en çok oy alan parti oldu. Bu dönemde, daha önce Doğru Yol Partisi (DYP) ve Anavatan Partisi (ANAP) arasında kurulan ve kısa sürede sona eren koalisyon hükümetinin ardından, en çok oy alan Refah Partisi, Tansu Çiller liderliğindeki DYP ile bir koalisyon kurarak Refah-Yol Hükümeti'ni oluşturdu. Necmettin Erbakan'ın 28 Haziran 1996 tarihinde başbakan olarak atandığı bu koalisyon döneminde, Türkiye ekonomisi yüzde 7,5 oranında bir büyüme kaydetti ve Türkiye'nin Gayrisafi Milli Hasılası (GSMH) dünya genelindeki payı binde 11,96'dan binde 12,37'ye yükseldi.

        Bu dönemde gerçekleştirilen reformlar arasında kamu kurumları arasındaki iş birliğini ve kaynakların etkin kullanımını sağlamak amacıyla havuz sisteminin kurulması önemli bir yer tutar. Ayrıca, gelişmekte olan ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 8 ülkeyi bir araya getiren D8 (Gelişen Sekiz Ülke) oluşumu da bu dönemin dikkate değer başarılarından biri olarak öne çıkar. Bu oluşum, benzer ekonomik ve sosyal yapıya sahip ülkeler arasında iş birliğini artırmayı ve kolektif kalkınmayı hedefleyen bir girişim olarak değerlendirilir.

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        Erbakan'ın siyasi kariyerinde dönüm noktası, 1996 yılında Refah Partisi (RP) lideri olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 54. hükümetinin Başbakanı olmasıydı. Bu dönemde, İslami değerlere dayalı "Adil Düzen" fikriyatını hayata geçirmeye çalıştı, ancak bu politikalar iç ve dış siyasette çeşitli tartışmalara neden oldu. 28 Şubat süreci olarak bilinen ve "post-modern darbe" olarak adlandırılan olaylar zinciri, Erbakan'ın başbakanlıktan istifa etmesine ve sonrasında partisinin kapatılmasına yol açtı.

        Erbakan, politik yasaklar ve sağlık sorunlarına rağmen siyasete olan ilgisini sürdürdü ve Saadet Partisi'nin (SP) kuruluşunda önemli bir rol oynadı. Yaşamının son dönemlerinde, Türkiye'de ve İslam dünyasında daha adil bir ekonomik sistem oluşturulması gerektiğini vurgulayan konuşmalar yaptı.

        Necmettin Erbakan, Türkiye'de İslami siyasetin öncülerinden biri olarak anılmakta ve fikirleri, bugün de çeşitli siyasi hareketler tarafından referans alınmaktadır. Erbakan, Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısına kalıcı etkiler bırakan bir lider olarak tarihte yerini almıştır.

        Necmettin Erbakan Ne Zaman Öldü?

        Necmettin Erbakan kaç yaşında öldü sorusu milli görüş hareketinin lideri Erbakan ile ilgili merak edilen bir konudur. Necmettin Erbakan 27 Şubat 2011 tarihinde vefat etmiştir. Erbakan öldüğünde 84 yaşındaydı.

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        Necmettin Erbakan Neden Öldü?

        Necmettin Erbakan, 19 Ocak 2011 tarihinde tekrarlayan vaskülit hastalığı nedeniyle hastaneye yatırıldı ve yoğun bakımda tedavi gördü. Bir süre sonra iyileşerek hastaneden ayrılan Erbakan, ancak kısa bir zaman sonra solunum ve kalp rahatsızlıkları sebebiyle Ankara'da bulunan Güven Hastanesi'ne tekrar kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm tedavi girişimlerine rağmen, solunum yetmezliği sonucu kalp ve diğer organların fonksiyonlarını yitirmesiyle 27 Şubat 2011'de sabah saatlerinde kalp damarlarında yaşanan sorun nedeniyle bilincini kaybederek komaya girdi. Aynı günün 11.40'ında, doktorların tüm çabalarına rağmen 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

        Erbakan'ın son arzusu üzerine, devletin resmi bir tören düzenlemesi yapılmadı. Vefatının ardından 1 Mart 2011 Salı günü, Ankara Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından, cenazesi İstanbul'a nakledildi. Burada, Fatih Camisi'nde öğlen namazını müteakiben kılınan ikinci cenaze namazının sonrasında, İstanbul Merkezefendi Mezarlığı'ndaki aile mezarlığına, eşi Nermin Erbakan'ın yanına defnedildi. Mezarına, Türkiye'nin dört bir yanından ve Kudüs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Boşnak lider Aliya İzzetbegoviç'in mezarından topraklar getirilerek serpildi.

        Cenaze törenine, Türkiye'nin siyasi liderleri, meclis başkanı, başbakan, bakanlar ve milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst düzey temsilcileri, büyükelçiler, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile birlikte 60 farklı ülkeden dini cemaat ve hareketlerin liderleri ve temsilcileri katıldı.

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