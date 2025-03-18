Neco: Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum
Ünlü sanatçı Neco, kızı Zeynep Özyılmazel'in Kerem Görsev ile nişanlanması hakkında; "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum" açıklamasını yaptı
Caz müzik sanatçısı Kerem Görsev, sürpriz bir haber vererek; meslektaşı Zeynep Özyılmazel ile nişanlandığını açıkladı.
Kerem Görsev
Kerem Görsev, Neco'nun Oya Germen ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızlarından Zeynep Özyılmazel ile yaz aylarında evleneceklerini belirtti.
Zeynep Özyılmazel
Kerem Görsev, evlilik konusunda Zeynep Özyılmazel'in babası Neco ile görüşüp görüşmediği sorusuna; "Kendisiyle konuşmadım. Biliyordur herhalde nişanı. Yüzük taktık" yanıtını verdi.
Neco - Ayşe Özyılmazel - Zeynep Özyılmazel
Neco, Kerem Görsev'in açıklamalarının ardından konuyla ilgili konuştu.
Ünlü oyuncu ve şarkıcı; "Hiçbir şey bilmiyorum, hiçbir fikrim yok, ilgilenmiyorum" ifadelerini kullandı.
Neco, kızları Ayşe Özyılmazel - Zeynep Özyılmazel ile uzun süredir görüşmüyor.