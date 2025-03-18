Neco: Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum - Magazin haberleri

Neco: Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum - Magazin haberleri

Neco: Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum Ünlü sanatçı Neco, kızı Zeynep Özyılmazel'in Kerem Görsev ile nişanlanması hakkında; "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum" açıklamasını yaptı

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