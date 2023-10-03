Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Neden güneş karşısında ten rengimiz değişir ama avuç içlerimiz aynı kalır?

        Neden güneş karşısında ten rengimiz değişir ama avuç içlerimiz aynı kalır?

        Aşırı şekilde güneşe maruz kalan cilt, kendini korumak için ten rengini değiştirir ancak avuç içi ve ayak altında bronzlaşma yok denecek kadar az yaşanır. Bu tamamen vücudun bölgesel olarak değişen savunma mekanizması ile ilgilidir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 14:01 Güncelleme: 03.10.2023 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sıcak bir yaz gününde plajda geçirilen uzun bir gün sonrası eve dönerken vücudumuzun esmerleştiğini görürüz ancak yine de bir yer bunun dışında kalır; avuç içleri ve ayaklarımızın altı. Peki, neden?

        İlk önce, bronzlaşmanın tam olarak nasıl işlediğini kısaca bir göz atalım. En basit ifadeyle bronzlaşma, ultraviyole (UV) ışığa maruz kalma sonucu cildin koyulaşmasıdır.

        2

        UV radyasyonu cildinize çarptığında vücudunuz yaralandığını algılar ve belirli cilt hücrelerinde kimyasal değişiklikler yaparak kendini korumaya çalışır. Zararlı ışınları engellemek ve daha fazla yaralanmayı önlemek amacıyla cilt kararmaya başlar.

        3

        Bu açıdan bakıldığında 'güvenli bronzlaşma' diye bir kavram yoktur çünkü cillte ten rengi değişikliğine neden olan ve melanin adı verilen cilt pigmentindeki artış, bir hasar belirtisidir.

        Bu yüzden özellikle yaz mevsiminde güneş kremi kullanmak, ciltteki kısa ve uzun vadede yaşanabilecek zararların önüne geçmek için ideal bir çözümdür.

        4

        Avuç içlerinin ve ayak altının neden bronzlaşmadığı konusuna gelirsek, bunun da oldukça basit bir cevabı var. Bahsedilen iki bölge, insanın biyolojik yapısı gereği güneş görmeye pek yatkın değildir dolayısıyla buradaki melanin hücreleri, vücudun kalanına göre çok daha az üretilir.

        5

        Bu yüzden birçok insanın avuç içi, normal ten rengine göre daha soluktur. Ayrıca bu bölgelerdeki cilt daha hassastır ve özellikle ellerimiz deterjan veya soğuk su karşısında daha da solgun gözükebilir.

        Kaynak: FDA, Popular Science

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        MHP lideri Bahçeli: Fitne üretilmesi arsızlık
        MHP lideri Bahçeli: Fitne üretilmesi arsızlık
        'Age of Empires' istilacı karıncalara karşı kullanılabilir
        'Age of Empires' istilacı karıncalara karşı kullanılabilir
        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Müslüme'nin ölümünde cani dede için 5 suçtan ceza istemi!
        Müslüme'nin ölümünde cani dede için 5 suçtan ceza istemi!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        İSKİ 4 günlük bilançoyu açıkladı! Barajlarda son durum!
        İSKİ 4 günlük bilançoyu açıkladı! Barajlarda son durum!
        Hem hücumda hem savunmada lider!
        Hem hücumda hem savunmada lider!
        Şimdi intikam vakti!
        Şimdi intikam vakti!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi