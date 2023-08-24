Bazen bebekler, zamanla farklı bir renge dönüşen mavi veya gri gözlerle doğar. Tıpkı bazı çocukların platin sarısı saçlarının, yetişkinlikte kahverengiye dönmesi gibi, gözlerdeki hücrelerin de melanin üretmesi zaman alabilir. Işığa maruz kalmak melanin üretimini tetikleyebilir ve üretim, ışığa maruz kalana kadar gerçekleşemez.

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Son yıllarda bilim insanları, göz renginin yalnızca tek bir gen tarafından değil, birlikte çalışan 16 gen tarafından da kontrol edildiğini keşfetti. Bu genlerin herhangi birinde yapılan küçük değişiklikler farklı bir göz rengine yol açabilir. Bu nedenle; anne babanın göz renginden yola çıkarak, doğacak bir çocuğun göz rengi kesin olarak bilinemez.

Kaynak: Redmond Eye Doctors, Complete Eye Care Of Medina