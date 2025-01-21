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        Haberler Magazin Nedim Saban, Ayşe Barım soruşturmasında ifade verecek - Magazin haberleri

        Nedim Saban, Ayşe Barım soruşturmasında ifade verecek

        ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, oyuncu Nedim Saban 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağrıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 15:26 Güncelleme: 21.01.2025 - 15:28
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        Nedim Saban ifade verecek
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.

        Ayşe Barım
        Ayşe Barım

        'TANIK' SIFATIYLA SAVCILIĞA ÇAĞRILDI

        Soruşturma kapsamında oyuncu Nedim Saban, 'tanık' sıfatıyla ifade vermesi için savcılığa çağrıldı. Saban'ın perşembe günü adliyeye gelerek ifade vermesi bekleniyor.

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        ID İletişimin kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

        Soruşturma çerçevesinde hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya 'tanık', oyuncu Deniz Işın ise 'mağdur' olarak ifade vermişti.

        "EKMEK AYŞE BARIM'IN AĞZINDA" DEMİŞTİ

        Tekelleşme tartışmasına katılan ilk erkek oyuncu olan Nedim Saban olmuştu. Saban; "Ekmek, aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında! Televizyon piyasasına girmek isteyen gençlere, tekelleşmeyi dilim döndüğünce anlatıyorum. Kabul edilme olasılıklarında durumu kişiselleştirmemeleri gerektiğini, işin yetenek ya da donanımla hiç ilgisi olmadığını anlatıyorum. Ancak beni asıl kaygılandıran Ayşe Barım taifesinin son yıllarda ağzının tiyatrodan da sulanması. Küçümsedikleri sanatımız birden değerli oluverdi, bilet fiyatları tavan yaptı . Mesleğe yazık olmasın diye yıllardır açıkça söylediklerimi şuracığa bırakıvereyim" diyerek tepkisini dile getirmişti.

        Fotoğraflar: AA, DHA

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