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        Haberler Magazin Nedim Saban: Ekmek, Ayşe Barım'ın ağzında! - Magazin haberleri

        Nedim Saban: Ekmek, Ayşe Barım'ın ağzında!

        Usta tiyatrocu Nedim Saban, ID İletişim ve kurucu ortağı Ayşe Barım hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 13:32 Güncelleme: 10.01.2025 - 13:36
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        "Ekmek, Ayşe Barım'ın ağzında!"
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        Rekabet Kurumu; Kast Ajansları Derneği ile kast ajansları ve menajerler tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırmayı tamamladı. Bu kapsamda, elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, bu alanda faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açtı. Pek çok ünlü oyuncuyu bünyesinde barındıran ID İletişim de bu şirketler arasındaydı.

        Bazı oyuncular ID İletişim'e destek verirken, bazı oyuncular da sektörde tekelleşmenin olduğunu savundu.

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        Usta tiyatrocu Nedim Saban da yaşananların ardından açıklama yaptı. Ayşe Barım'ı eleştiren Saban, şunları söyledi: Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında! Televizyon piyasasına girmek isteyen gençlere, tekelleşmeyi dilim döndüğünce anlatıyorum. Reddedilme olasılıklarında durumu kişiselleştirmemeleri gerektiğini, işin yetenek ya da donanımla hiç ilgisi olmadığını anlatıyorum. Ancak beni asıl kaygılandıran Ayşe Barım taifesinin son yıllarda ağzının tiyatrodan da sulanması. Küçümsedikleri sanatımız birden değerli oluverdi, bilet fiyatları tavan yaptı. Mesleğe yazık olmasın diye yıllardır açıkça söylediklerimi şuracığa bırakıvereyim.

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        #Ayşe Barım
        #Nedim Saban
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