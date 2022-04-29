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Haberler Gündem 3. Sayfa 'Nefes alamıyorum' çığlıklarına aldırış etmedi
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Darp ettiği kadının "Nefes alamıyorum" çığlığına aldırış etmeden uyguladığı şiddete devam etti

Türkiye'de kadına yönelik şiddete her gün bir yenisi ekleniyor. Buna son örnek Bolu'dan geldi. Yere yatırdığı kadının üzerine çıkan adam, kadının "Nefes alamıyorum" diye bağırmasına rağmen dakikalarca üzerinden kalkmadı

'Nefes alamıyorum' çığlıklarına aldırış etmedi
'Nefes alamıyorum' çığlıklarına aldırış etmedi
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İHA

Türkiye'de kadına şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bolu'da yere yatırdığı kadının üzerine çıkan adam, acılar içinde kıvranan kadının "Nefes alamıyorum" diye bağırmasına rağmen dakikalarca üzerinden kalkmadı.

Tüyleri ürperten olay saat 12.30 sıralarında Karaçayır Mahallesi Fuar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen bir kadın ve erkek arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında genç kadının çantasında bulunan bıçağı gören adam kadını darp ederek yere yatırdı.

GENÇ KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çevredeki vatandaşların müdahale edemediği ve korku dolu gözlerle izlediği kavgada, yere yatırılan kadın sinir krizleri geçirdi. Kadının, "Nefes alamıyorum. Beni kaldır" diye feryat etmesine rağmen üzerine çıkarak şiddetine devam eden adam dakikalarca kadının üzerinde kaldı.


İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin gelmesiyle kadını bırakan adam ve sevgilisi ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kadının çantasında olduğu iddia edilen bıçak ise olay yerinde park halindeki bir otomobilin altında bulundu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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