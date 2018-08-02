Star’da, Çarşamba günü ilk bölümüyle ekrana gelen, başrollerinde Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız, Melisa Şenolsun’un yer aldığı Nefes Nefese dizisi izleyenler tarafından oldukça beğenildi. Heyecanlı konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgi çeken dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? Nefes Nefese 2. bölüm fragmanı....

NEFES NEFESE 2. BÖLÜM FRAGMANI

NEFES NEFESE OYUNCU KADROSU

Nefes Nefesinin kadrosunda Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız, Melisa Şenolsun, Gülçin Santırcıoğlu, Şebnem Hassanisoughi, Zeyno Eracar, Macit Sonkan, Ezgi Şenler, Caner Şahin, Nik Xhelilaj, Deniz Hamzaoğlu, Hülya Duyar, Sezer Avcı gibi isimler yer alıyor.

NEFES NEFESE 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rüya Kıran (Melisa Şenolsun) o sabah Berlin'deki evinden Suriye'ye doğru yola çıktığında ölümü çoktan göze almıştır. Aynı sabah, “bir daha dönmem,” diyerek ailesini terk eden Yusuf Alacan'ın (Şükrü Özyıldız) altı yıl sonra ilk kez Antakya'ya, baba evine döneceği gündür.

Yine o gün, Yusufların arazisinden Suriye'ye geçmeye çalışan kaçak bir konvoy yakalanmış, Mit görevlisi Selma Çelik (Şebnem Hassanisoughi) Atmaca lakaplı uluslararası büyük bir kaçakçının peşine düşmüştür. O akşam Yusuf ve Rüya'nın yolları Suriye sınırında çakışır.

Rüya karşıya geçebilmek için Boran'la (Nik Xhelilaj) buluşmaya, Yusuf ise arazideki sorun yüzünden kaçırılan babasını kurtarmaya gelmiştir. Yusuf'un tetiği çekmesiyle birlikte kıyamet kopar. Boran Yusuf'un babasını, Yusuf ise babasına karşılık Rüya'yı rehin alır. İkisinin de bilmediği, konvoyun sahibi Atmaca lakaplı uluslararası kaçakçının, Berlin'de çok sevilen bir lokantacı olan Rüya'nın babası Ayaz Kıran (Uğur Yücel) olduğudur.

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