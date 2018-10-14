Nefes Nefese yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Ancak Nefes Nefese bu akşam yayınlanacak bölümüyle final yapacak. Dizinin izleyicileri final kararının neden alındığını merak ediyor. Nefes Nefese 10. final bölümü fragmanı ve detaylar haberimizde.

NEFES NEFESE NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Nefes Nefese'nin önce yayın günü değiştirildi, şimdi de final yapıyor. Dizinin neden final yaptığı izleyiciler tarafından araştırılırken, ne yayıncı kuruluştan ne de dizinin yapımcılarından konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Konuyla ilgili bir açıklama gelirse detaylar haberimizde olacak.

NEFES NEFESE 10. FİNAL BÖLÜM FARGMANI

Sırlar gün yüzüne çıkıyor

Rüya’nın kendi kızı olduğunu öğrenen Sultan bu sefer gerçekleri açıklamayı kafasına koyar. Ancak kızını kaybetmemekte kararlı olan Atmaca, henüz son sözü söylememiştir.

Atmaca’nın planıyla tutuklanan Yusuf’un Rüya'yla evlenebilmek için önündeki tek engel Atmaca değildir.

Rüya’nın Yusuf’la yakınlaşmasına daha fazla dayanamayan Boran da son kozunu oynar.

Rüya’nın ortadan kaybolması üzerine Yusuf ve Atmaca karşı karşıya gelir. İkisi de Rüya’yı kendi yöntemleriyle aramaya başlar. Atmaca kızını bulabilmek için her türlü riski göze alırken Selma da onun peşindedir.

NEFES NEFESE 9. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Rüya ve Babası Arasındaki İpler Kopuyor!

Sultan’ın, Alacanlar çiftliğinde çalıştığını öğrenen Atmaca, kızını Yusuf ile görüştürmemek için elinden geleni yapmaya çalışsa da Rüya Yusuf’a verdiği sözü tutmakta kararlıdır.

İki aşığın birlikteliğinin önündeki tek engel Atmaca değildir. Yusuf’un babası da beklemedikleri bir şekilde onlara karşı çıkar. Yusuf ve Rüya için tek çare kalmıştır: Ailelerini geride bırakıp birbirlerine sıkı sıkı tutunmak…

Yaşananlardan dolayı Rüya umutsuzluğa kapılır. Yusuf sürpriz teklifiyle Rüya’nın tekrar moralini yerine getirir. Atacakları cesur adım ile artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Salih’le arkadaş olarak kalmak isteyen Mercan, başka bir kızın ona yakınlaştığını görünce işin rengi değişir. Mercan, Salih’e karşı duyguları olduğunu kendisine itiraf edebilecek midir?

Rüya’nın babasının Atmaca olduğundan habersiz olan Yusuf, onunla konuşmak ister. Atmaca’nın, Yusuf’la buluşacağının bilgisini alan Selma ise görevi ve aşkı arasında kalır. Selma’yı zorlu bir seçim beklemektedir.

Rüya’nın kendi kızı olma ihtimaliyle yüz yüze gelen Sultan geçmiş sırları eşelemeye başlar. Sultan, gerçekleri açığa çıkarıp Rüya’ya onun kendi kızı olduğunu açıklayacak mıdır?

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