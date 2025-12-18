Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Nefes terapisi nedir? Nefes terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

        Nefes terapisi nedir? Nefes terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

        Nefes terapisi, doğru ve bilinçli nefes teknikleriyle beden ve zihin dengesini desteklemeyi amaçlayan bir yöntemdir. Bu teknik, stres yönetiminden ruhsal iyilik haline kadar birçok alanda kullanılan tamamlayıcı bir terapi yöntemi olarak öne çıkar. Peki nefes terapisi nedir, nasıl yapılır, neden gerek duyulur ve yararları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2025 - 11:12 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nefes terapisi nedir?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Günlük yaşamda çoğu kişi nefes alıp verme biçiminin farkında olmadan yaşar. Oysa nefes, yalnızca fiziksel değil zihinsel ve duygusal denge üzerinde de doğrudan etkilidir. Bu amaçlarla yapılan nefes terapisi, bireyin nefes alışkanlıklarını fark etmesini ve daha sağlıklı nefes teknikleri geliştirmesini hedefler. Özellikle stres, kaygı ve yoğun tempo nedeniyle bedensel ve zihinsel yorgunluk yaşayan kişilerde destekleyici bir yöntem olarak öne çıkar. Peki nefes terapisi nasıl yapılır? Konu ile ilgili detaylar için sayfayı kaydırabilirsiniz…

        NEFES TERAPİSİ NEDİR?

        Nefes terapisi nedir? Bu yöntem, kişinin nefes alışverişini bilinçli hale getirmeyi destekler. Böylece beden, zihin ve duygu bütünlüğünü desteklemeyi amaçlanır. Söz konusu terapi, nefesin doğru kullanımıyla vücudun doğal denge mekanizmalarının harekete geçirilmesini hedefler. Nefes terapisinin temel özellikleri şunlardır;

        • Nefes farkındalığını artırmaya odaklanması,
        • Yanlış nefes alışkanlıklarının düzeltilmesini hedeflemesi,
        • Bedensel gevşeme ve zihinsel sakinlik sağlaması,
        • Stres ve duygusal gerginliği azaltmayı amaçlaması,
        • Tamamlayıcı ve destekleyici bir yöntem olması.

        Nefes terapisi, tek başına bir tedavi yöntemi olmaktan ziyade kişinin genel iyilik halini destekleyen bir uygulama olarak değerlendirilebilir.

        NEFES TERAPİSİ NASIL YAPILIR?

        Nefes terapisi nasıl yapılır? Söz konusu terapi yöntemi, özellikle alanında eğitim almış uzmanlar eşliğinde bireysel ya da grup seansları şeklinde uygulanabilir. Terapi süreci ise yalnızca kişinin ihtiyaçlarına göre planlanır, genel kabul edilmiş bir süre zarfı yoktur. Nefes terapisi sürecinde genellikle şu adımlar izlenir:

        • Kişinin nefes alışkanlıklarının değerlendirilmesi,
        • Doğru nefes teknikleri hakkında bilgilendirme yapılması,
        • Diyafram nefesinin öğretilmesi,
        • Nefes ritminin fark edilmesi ve düzenlenmesi,
        • Gevşeme ve farkındalık çalışmalarıyla sürecin desteklenmesi.

        Seanslar sırasında kişi, kontrollü nefes egzersizleriyle bedensel gerginliğini azaltmayı öğrenir. Tam da bu nedenle ilgili süreçte nefesin ritmi, derinliği ve sürekliliği büyük önem taşır.

        NEFES TERAPİSİNİN FAYDALARI NELER?

        Nefes terapisi faydaları fiziksel ve zihinsel açıdan çeşitli alanlara katkı sağlar. Bu yöntem düzenli uygulandığında kişinin yaşam kalitesinde belirgin iyileşmeler görülebilir. Nefes terapisinin öne çıkan faydaları aşağıda derlenmiştir;

        • Stres ve kaygı seviyesinin azalması
        • Zihinsel sakinlik ve odaklanmanın artması
        • Bedensel gevşemenin desteklenmesi
        • Uyku kalitesinin iyileşmesi
        • Duygusal farkındalığın artması
        • Enerji seviyesinin dengelenmesi

        Bu faydalar sayesinde kişi, günlük yaşamda karşılaştığı zorluklarla daha sakin ve kontrollü şekilde baş edebilir.

        NEFES TERAPİSİ NEDEN YAPILIR?

        Nefes terapisi, birçok farklı amaçla tercih edilebilen destekleyici bir yöntemdir. Bilhassa modern yaşamın getirdiği stres ve yoğunluk nedeniyle yaygın olarak uygulanır. Nefes terapisinin yapılma nedenleri arasında şunlar vardır;

        • Stres ve kaygıyla baş etmeyi öğrenmek
        • Duygusal dengeyi güçlendirmek
        • Bedensel farkındalığı artırmak
        • Günlük yaşam kalitesini yükseltmek
        • Zihinsel yorgunluğu azaltmak

        Nefes terapisi sayesinde kişi, nefesini daha bilinçli kullanmayı öğrenerek beden ve zihin uyumunu destekleyebilir. Bu da uzun vadede daha dengeli bir yaşam sürdürülmesine katkı sağlar.

        NEFES TERAPİSİNİN AVANTAJLARI

        • Stresi azaltmak
        • Zihinsel konsantrasyonu artırmak
        • Uykuyu iyileştirmek
        • Kan basıncını düşürmek
        • Bağışıklık sistemini güçlendirmek
        • Astım ve KOAH hastalıklarının etkisini azaltmak
        • Baş ağrılarını önlemek
        • Sıcak basmasını azaltmak
        • Psikolojik rahatsızlıkların belirtilerini hafifletmek

        Sonuç olarak bu teknik sayesinde çağdaş yaşamın getirdiği zorlukların üstesinden gelinebilir ve yaşam kalitesi yükseltilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Okan Karacan gözaltına alındı
        Okan Karacan gözaltına alındı
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Annesini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti
        Annesini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        708 Euro ile başladı 520’ye düştü
        708 Euro ile başladı 520’ye düştü
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti