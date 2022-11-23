Negatif Sayılar Rasyonel Mi? Rasyonel Sayılarda Payda Negatif Olur Mu?

Bilindiği üzere, iki tam sayının birbirine oranı olarak ifade sayılara rasyonel sayılar adı verilmektedir. Peki, rasyonel sayılarda payda negatif olur mu? İşte, tüm detaylar…

Negatif Sayılar Rasyonel Midir?

Negatif sayılar rasyonel midir sorusuna cevap vermeden önce rasyonel sayıların tanımı yapmak yerinde olacaktır. Rasyonel sayılar ya da bir başka deyişle oranlı sayılar; iki tam sayının birbirine oranı olarak ifade edilen sayıların oluşturduğu bir sayı kümesi olarak tarif edilmektedir. Bu tanımdan yola çıkara rasyonel sayılar için şu 4 yargıya ulaşabiliriz.

Tüm doğal ve tam sayılar birer rasyonel sayıdır.

Her kesir bir rasyonel sayıdır.

Sıfırdan büyük rasyonel sayılara pozitif rasyonel sayılar denir ve Q+ işareti ile gösterilirler.

Sıfırdan küçük olan rasyonel sayılara negatif rasyonel sayılar denir ve Q- sembolü ile ifade edilirler.

Tüm bu bilgiler bize açıkça göstermektedir ki negatif sayılar da birer rasyonel sayı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Rasyonel Sayılarda Payda Negatif Olur Mu?

Rasyonel sayılarda payda negatif olur mu sorusundan önce rasyonel sayılarda pay ve payda kavramlarından kısaca bahsetmemiz gerekmektedir.

a ve b tam sayı olmak şartıyla a/b şeklinde yazılabilen rasyonel sayılarda; a’ya pay, b’ye ise payda adı verilmektedir.

Bu bilgiyi verdikten sonra sorumuza tekrar dönecek olursak, evet rasyonel sayılarda payda negatif olabilmektedir. Rasyonel sayılarda paydaya 0’dan farkı her sayı gelebildiğinden, rasyonel ifadeler negatif olabilmektedir. Böyle durumlarda negatif işareti olan (–) sembolü; paya, paydaya ya da kesirin önüne getirilebilmektedir.