Nehir Zeyrek'in babasına vedasına Ali Sunal'dan destek: Gözyaşları içinde okudum

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, oturduğu sitenin havuzunda meydana gelen arızayla ilgilendiği sırada elektrik akımına kapılmıştı. Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Zeyrek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 48 yaşında hayatını kaybetti.

Zeyrek’in vefat haberi, sevenlerini ve Manisa halkını yasa boğarken, kızı Nehir Zeyrek babasına sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla veda etti. Nehir Zeyrek paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Benim babam nasıl biriydi biliyor musunuz? Dürüsttü. Hem de çok dürüsttü. Siyasetin içinde olmasına rağmen, asla yalan söylemezdi. Çalışkandı. Sabah saat sekizde işe gider, gece ikide dönerdi. Annemle birlikte kızardık bazen: 'Seni hiç göremiyoruz' derdik. O ise hep aynı cevabı verirdi: 'Bir ay daha sabredin, her şeyi yoluna koyacağım.' Ama o 'bir aylar' hiç bitmedi.

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"ÇOK İYİ BİR BABAYDI"

Manisa'yı çok severdi. Her büyüğünü, her küçüğünü, her hayvanı. Her şeyiyle kucaklardı. Hayat doluydu. Denize gitmeyi, spor yapmayı, yeni diller öğrenmeyi severdi. Ama her şeyden önce, çok iyi bir babaydı. Bize vakit ayıramadığında mahcup olurdu. Birlikte konsere gitmek, yeni şehirler keşfetmek, bazen de sadece sabah işe gitmeden önce uykulu uykulu sarılmak isterdi.

"SEN BU DÜNYADA EN ÇOK SEVDİĞİM İNSANDIN" Bana hep şunu derdi: 'Baban varsa sorun yok' Ama benim artık bir babam yok. Şimdi odamdayım. Elimde kalan anılarla, kardeşlerimin ve annemin yanındayım. Bu ani ölümün şokunu atlatmaya, içimizdeki yaraları sarmaya çalışıyoruz. Toparlanacağız. Toparlanmalıyız ki, hesabını sorabilelim. Babacığım, eğer beni görüyorsan... Sen bu dünyada en çok sevdiğim insandın. Hâlâ öylesin. Sana layık bir evlat olabilmek için her gün daha çok çabalayacağım. İstediğin gibi, haftaya o sınava girip mimar olacağım. Adını yaşatabileceğim her yerde, en güzel şekilde yaşatacağım. Seni çok seviyorum. Her şeyin. "YAZDIKLARINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE OKUDUM" Nehir Zeyrek'in babasına yazdığı yürek burkan veda mesajı, Ali Sunal'ı da duygulandırdı. Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Nehir Zeyrek’e şu sözlerle destek verdi; "Sevgili Nehir, yazdıklarını gözyaşları içinde okudum. Ben de iki kız babasıyım. Ben de babamı 22 yaşındayken kaybettim, yaşadığını az çok anlayabilirim. Ne zaman istersen benimle konuşabilir, dertleşebilirsin. Her zaman yanında olduğumu bilmeni isterim."