Nejat İşler'den açıklama: İşimdeyim, gücümdeyim
Hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Nejat İşler söylentileri yalanladı. Ünlü oyuncu, "İşimdeyim, gücümdeyim" dedi
Giriş: 15.09.2023 - 11:40 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:45
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Aile'de rol alan Nejat İşler'in hastaneye kaldırıldığı ileri sürüldü. İşler, çok geçmeden iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. İşler, "İşimdeyim, gücümdeyim" dedi.
Nejat İşler'in rutin kontroller nedeniyle hastaneye gittiği öğrenildi.
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3 AY HASTANEDE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ
Nejat İşler, 2014 yılında akciğer enfeksiyonu ve septik şok nedeniyle üç ay hastanede tedavi görmüştü.