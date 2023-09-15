Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nejat İşler'den açıklama: İşimdeyim, gücümdeyim - Magazin haberleri

        Nejat İşler'den açıklama: İşimdeyim, gücümdeyim

        Hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Nejat İşler söylentileri yalanladı. Ünlü oyuncu, "İşimdeyim, gücümdeyim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 11:40 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nejat İşler'den açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Aile'de rol alan Nejat İşler'in hastaneye kaldırıldığı ileri sürüldü. İşler, çok geçmeden iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. İşler, "İşimdeyim, gücümdeyim" dedi.

        Nejat İşler'in rutin kontroller nedeniyle hastaneye gittiği öğrenildi.

        REKLAM

        3 AY HASTANEDE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

        Nejat İşler, 2014 yılında akciğer enfeksiyonu ve septik şok nedeniyle üç ay hastanede tedavi görmüştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #nejat işler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        "Hani gelecektin?"
        "Hani gelecektin?"
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Can kayıpları ve yaralılar var! Anne kız kaldırımda yürüyordu! Kahreden kaza!
        Can kayıpları ve yaralılar var! Anne kız kaldırımda yürüyordu! Kahreden kaza!
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Kim ve Putin'den tüfek hediyesi
        Kim ve Putin'den tüfek hediyesi
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        "2 ay sonra 40 bin konut teslim edilecek"
        "2 ay sonra 40 bin konut teslim edilecek"
        'Kızılcık Şerbeti' bu akşam başlıyor
        'Kızılcık Şerbeti' bu akşam başlıyor
        Galatasaray'da kritik viraj
        Galatasaray'da kritik viraj
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        "Beni yemeğe çıkarın"
        "Beni yemeğe çıkarın"