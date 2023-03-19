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Nejat İşler ile sahneleri olay olmuştu! İlayda Alişan son pozlarıyla Instagram'da fırtınalar estirdi!

Netflix'te yayınlanan "İyi Adamın 10 Günü" adlı filmde Nejat İşler ile birlikte rol alan genç oyuncu İlayda Alişan, filmin bazı sahneleri sebebiyle gündem olmuştu. Alişan, şimdi de sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

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  • Nejat İşler ile sahneleri olay olmuştu! İlayda Alişan son pozlarıyla Instagram'da fırtınalar estirdi!

    Netflix'te yayınlanan İyi Adamın 10 Günü adlı filmde Nejat İşler ile birlikte rol alan genç oyuncu İlayda Alişan, çekilen sahnelerle gündem olmuştu. Ünlü oyuncu şimdi de sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle dikkatleri üzerine çekti. 
  • Nejat İşler ile sahneleri olay olmuştu! İlayda Alişan son pozlarıyla Instagram'da fırtınalar estirdi!

    Görkem Sevindik, Hande Soral, Burak Tozkoparan gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı Ateş Kuşları adlı dizide rol alan İlayda Alişan, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
  • Nejat İşler ile sahneleri olay olmuştu! İlayda Alişan son pozlarıyla Instagram'da fırtınalar estirdi!

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında olan İlayda Alişan'ın 3.2 milyon takipçisi bulunuyor. 
  • Nejat İşler ile sahneleri olay olmuştu! İlayda Alişan son pozlarıyla Instagram'da fırtınalar estirdi!

    Sık sık takipçileriyle yeni pozlarını paylaşan İlayda Alişan, kısa sürede binlerce beğeni ve yorumun sahibi oluyor. 
  • Nejat İşler ile sahneleri olay olmuştu! İlayda Alişan son pozlarıyla Instagram'da fırtınalar estirdi!

    İşte İlayda Alişan'ın son paylaşımları...
  • Nejat İşler ile sahneleri olay olmuştu! İlayda Alişan son pozlarıyla Instagram'da fırtınalar estirdi!

    İlayda Alişan'ın son pozlarına 320 bin beğeni ve 1300'ün üzerinde yorum geldi.
  • Nejat İşler ile sahneleri olay olmuştu! İlayda Alişan son pozlarıyla Instagram'da fırtınalar estirdi!
  • Nejat İşler ile sahneleri olay olmuştu! İlayda Alişan son pozlarıyla Instagram'da fırtınalar estirdi!
  • Nejat İşler ile sahneleri olay olmuştu! İlayda Alişan son pozlarıyla Instagram'da fırtınalar estirdi!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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