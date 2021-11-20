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Haberler Gündem Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı düştü - Haberler
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Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı düştü - Haberler
Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı düştü
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AA

Milli Park Alanı olarak korumaya alınan ve eşsiz heykellerin yanı sıra 2 bin 150 metre yüksekliğiyle "Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Nemrut Dağı'nda kar yağışıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Devasa heykeller, yağan karla beyaza büründü.

Bölgeye geziye gelen turistler, karla kaplı bölgede güneşin doğuşuyla batışını izleme imkanı buldu.

Yetkililer ise Nemrut Dağı'na ziyaretçi gelmesini engelleyecek kadar kar yağmadığını, herkesi beklediklerini belirtti.

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