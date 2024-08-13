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        Haberler Yaşam Nemrut Dağı'nda etçil çekirge görüldü

        Nemrut Dağı'nda etçil çekirge görüldü

        Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı'ndaNemrut Dağı'nda, 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirgeye rastlandı. Çekirgenin çiftçi dostu olduğu belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 10:27 Güncelleme: 13.08.2024 - 10:27
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında 2 bin 150 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nda etçil çekirge görüldü.

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        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'nda, 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirgeye rastlandı. Etçil çekirgeyi gören vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi.

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        Uzmanlar, böcek türleri ve tarımsal açıdan zararlı haşerelerle beslenen 'saga ephippigera' türü çekirgenin çiftçi dostu olduğunu ve korunması gerektiğini belirtti.

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        #etçil çekirge
        #Nemrut Dağı
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