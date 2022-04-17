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Haberler Yaşam Son dakika: Nemrut Dağı'nda turizm sezonu açıldı
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Karlardan temizlenen Nemrut Dağı'nda turizm sezonu açıldı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu'nun (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı, kar temizleme çalışmalarının ardından ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Son dakika: Nemrut Dağı'nda turizm sezonu açıldı
Karlar temizlendi, Nemrut Dağı'nda sezon açıldı
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İHA

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Dağı, kar temizleme çalışmalarının ardından ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

İHA'nın haberine göre, Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Nemrut Dağı'nda turizm sezonu açıldı.

Her yıl 4-5 ay soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle Turizm sezonunu kapatan Nemrut Dağı, ilkbaharda yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı. Nemrut Dağı'na gün batımını izlemeye gelen yerli ve yabancı turistlere Kahta Kaymakamı Selami Korkutata karanfil takdim etti.

'BU SENE YÜKSEK BİR TURİZM HAREKETLİLİĞİ BEKLİYORUZ'

Kaymakam Selami Korkutata, "Gün doğumunun ve gün batımının en güzel bir şekilde seyredildiği Nemrut Dağı'nda sezonu açmış bulunmaktayız. En son karların erimesi ile beraber açtığımız yoldan sonra, Ramazan ayı olmasına rağmen turizm hareketliliğinin de arttığını görüyoruz. Bu tabii Kovit-19 vakalarının azalması ile de ilgili. Son 3 senede turizm yoğunluğunun azaldığını düşünecek olursak bu sene yüksek bir turizm hareketliliğini bekliyoruz. 2 bin yıl öncesinde tarihin bu izlerinde bu doğal güzelliklerle tüm vatandaşlarımızı yurt içinden ve yurt dışından misafir etmek için buralarda bekliyoruz" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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