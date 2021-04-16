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Nemrut Krater Gölü karlı görüntüsüyle de etkileyici

Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, karla kaplı görüntüsüyle de kendine hayran bırakıyor

Nemrut Krater Gölü karlı görüntüsüyle de etkileyici
AA

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, her mevsim farklı güzelliğe bürünüyor.

Kışın beyaz gelinliğini giyen, diğer mevsimlerde ise doğanın tüm renklerini bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası'nın karla kaplı manzarası drone ile havadan görüntülendi.

​​​​​​​Bünyesindeki sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası ve biyoçeşitliliği ile yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören Nemrut'ta, masmavi suyun beyaz örtüyle bütünleşmesi etkileyici bir manzara oluşturdu.

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