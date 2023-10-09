Nemrut Krater Gölü'nde sonbahar renkleri

Bilindiği üzere Nemrut sonbaharda hakikaten farklı renklerle, farklı cümbüşlerle bir doğa harikası konumunda. Doğaseverleri buraya bekliyoruz" dedi. Antalya'dan gelen Mehmet Bağlı, "Gerçekten güzel bir bölge, konum olarak güzel bir yer. Doğa zaten göründüğü gibi insanları cezbediyor. Krater Gölü'ne geldiğim için mutluyum" diye konuştu.

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"BURASI HARİKA BİR YER"

Avusturya'dan gelerek Nemrut Krater Gölü çevresine karavanları ile kamp kuran doktor çift de bölgeye hayran kaldıklarını belirtti. Beyin cerrahı olan Martin Sojer, "İki gün burada kalacağız. Çünkü çok güzel bir yer, arabayla yeni geldik ve kocaman bir alan gördük. Bu benim ilk seferim. Bu yüzden yarın dağa tırmanmaya çalışacağız. Aslında 6 aydır seyahat yapıyoruz. Ama Türkiye'de 2 ay kalacağız. Nemrut Krater Gölü'nü çok beğendik. Burası doğa harikası bir yer" dedi.