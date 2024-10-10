Nemrut'taki göllerle yıldızların buluşması hayran bırakıyor

Geceleri, bu doğal güzelliklerin üzerinde parıldayan yıldızlar, gökyüzü ile yeryüzü arasındaki uyumu yansıtarak benzersiz bir manzara sunuyor. Bitlis, ışık kirliliğinin az olduğu ve berrak bir gökyüzüne sahip bir yerdir. Samanyolu Galaksisi'ni ve yüzlerce yıldızı çıplak gözle gözlemleme fırsatı sunmaktadır. Bir teleskop edinildiğinde, uzayın derinliklerindeki galaksileri ve bulutsuları da görebiliriz" dedi.