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Nepal'de sel ve heyelanlarda en az 77 kişi öldü

Nepal'de aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye çıktığı bildirildi

Nepal'de sel ve heyelanlarda en az 77 kişi öldü
Nepal'de sel ve heyelan faciası: En az 77 ölü
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AA

Ülke basınındaki habere göre, son günlerde Hindistan'ı etkisi altına alan aşırı yağışlar, 17 Kasım'da Nepal'in bazı bölgelerinde de sel ve heyelanlara neden oldu.

İçişleri Bakanlığı, sel ve heyelanların vurduğu bölgelerde, 24'ü Hindistan sınırındaki Panchthar'da, 13'ü Ilam'da ve 12'si Batı Nepal'deki Doti'de olmak üzere 77 kişinin öldüğünü duyurdu.

Afet nedeniyle ayrıca 22 kişi yaralanırken, 26 kişinin ise kayıp olduğu kaydedildi.

Ülkenin çok sayıda bölgesi afete teslim olurken, Biratnagar şehri başta olmak üzere bazı yerleşim yerlerinde çeltik tarlalarının sular altında kaldığı, nehirlerin taştığı, köprü, yol ve evlerin hasar gördüğü belirtiliyor.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Batı Nepal'deki Baitadi kasabası gibi bölgelerde halkın afet nedeniyle mahsur kaldığı ve ölü sayısının artabileceği ifade ediliyor.

AA'nın haberine göre; yetkililer, afette hayatını kaybedenlerin yakınlarına bin 700 dolarlık yardım yapılacağını duyurdu.

Hindistan'ın kuzeyi ve güneyindeki iki eyalette hafta başından beri etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde ise 85 kişi hayatını kaybetti.

Muson yağmurlarının etkili olduğu Hindistan ve Nepal'de, hazirandan eylüle kadar sel ve heyelanlar sıklıkla görülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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