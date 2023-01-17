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Nepal'de uçak kazası: Ölen yolculardan birinin düşüş anını Facebook'ta canlı yayımladığı ortaya çıktı

Son 30 yılda Nepal'de en çok ölüm yaşanan uçak kazası geçtiğimiz günlerde yaşandı. Kazadan saatler sonra, bir video Hindistan'da viral oldu. Bu, yolculardan Sonu Jaiswal'ın kaza sırasında uçaktan yaptığı canlı yayın videosuydu.

Nepal'de uçak kazası: Ölen yolculardan birinin düşüş anını Facebook'ta canlı yayımladığı ortaya çıktı
BBC TÜRKÇE

Zoya Mateen

BBC News, Delhi

Nepal'de Pazar günü son 30 yılın en ölümcül uçak kazası yaşandı. 70 kişi hayatını kaybetti, kayıp iki kişinin de hayatlarından umut kesildi. Kazadan saatler sonra bir video Hindistan'da viral oldu. Bu, yolculardan Sonu Jaiswal'ın kaza sırasında uçaktan yaptığı canlı yayın videosuydu.

Jaiswal'ın babası Rajendra Prasad Jaiswal videoyu izleyemediğini belirterek "Sadece Sonu'nun arkadaşlarından duydum" dedi.

Sonu Jaiswal, Hindistan'dan Nepal'e giden dört kişilik bir arkadaş grubundaydı ve Kathmandu'dan Pokhara'ya gidiyordu.

Jaiswal'ın Facebook hesabında canlı yayımladığı görüntüde, Pokhara Havaalanı'nın etrafı ve birkaç dakika sonra öleceğinden habersiz yolcular görünüyor.

Bir noktada Jaiswal kamerayı kendine çeviriyor ve gülümsüyor. Kamerayı yolculara çevirdikten az sonra kaza yaşanıyor. Saniyeler içinde ekranı dumanlar kaplıyor, kamera kayda devam ediyor. Video sona ermeden önce motorun gıcırtısı, cam kırılma sesleri ve çığlıklar duyuluyor.

Sonu Jaiswal'ın ailesi ve arkadaşları, videoyu onun Facebook hesabından izlediklerini söyleyerek doğruladı.

Arkadaşı Mukesh Kashyap, gazetecilere "Sonu, uçak Seti Nehri yakınlarındaki vadiye çaparken canlı yayın yaptı" diyor.

Yerel muhabir Shashikant Tiwari de BBC'ye, Kashyap'ın görüntüleri Sonu'nun dışarıya kapalı Facebook hesabından kendisine izlettiğini söyledi.

nepal uçak kazası görüntüleri BBC
Video sosyal medyada paylaşıldı.

Jaiswal'ın uçakta internete nasıl eriştiği bilinmiyor.

Nepal'de eski savcılardan Abhishek Pratap Shah, Hindistan haber kanalı NDTV'ye yaptığı açıklamada, videonun bulunduğu telefonun uçağın enkazından çıkarıldığını söyledi:

"Polis memurundan videoya ulaşan bir arkadaşım bana gönderdi. Bu gerçek bir kayıt".

Nepal'deki yetkililer onun iddiasını doğrulamadı ya da kaza incelemelerine yardımcı olabilecek olan bu görüntüler üzerine yorum yapmadı.

Ancak bu dört arkadaşın, Jaiswal, Abhishek Kushwaha, Anil Rajbhar ve Vishal Sharma'nın yakınları için bunların hiçbiri önemli değil.

Abhishek Kushwaha'nın erkek kardeşi Chandrabhan Maurya, "Hissettiğim acıyı açıklaması zor. Hükümetin bize yapabildiği kadar yardım etmesi gerekli. Yakınlarımızın bedenlerinin bize geri gönderilmesini istiyoruz" diyor.

Uttar Pradesh'in kuzeyindeki Ghazipur yetkilileri dört kişinin ailesiyle ve Kathmandu'daki Hindistan Konsolosluğu'yla her türlü yardım için iletişim halinde olduklarını söyledi.

Bölge hakimi Aryaka Akhauri gazetecilere "Ailelere ayrıca eğer Kathmandu'ya gitmek isterlerse onlar için bunu ayarlayabileceğimizi söyledik" dedi.

Bölge sakinleri bu dört kişinin hayatlarını kaybetmelerinin ardından yıkıldıklarını ve onları iyi hatırladıklarını söylediler.

nepal uçak kazası hindistan BBC
Kaza yapan uçaktaki Hindistanlıların aileleri hükümetten tazminat bekliyor.

20'li yaşlarda ya da 30'larının başında olan bu dört kişi yıllardır arkadaştı, vakitlerinin çoğunu beraber geçiriyorlardı.

Nepal'e, Kathmandu'nun dışında kalan Pashupatinath tapınağını ziyaret etmek için 13 Ocak'ta gittikleri söylendi.

Bu gezi, üç çocuk babası olan ve bir erkek çocuğu daha olması için bu tapınakta dua etmek isteyen Jaiswal'ın fikriydi.

Ziyaret sonrası Pazar günü, yamaç paraşütü yapmak üzere Annapurna Dağı yakınlarındaki turistik kasaba Pokhara'ya gitmek için uçağa bindiler. Kathmandu'ya geri dönmeyi planlıyorlardı.

Jaiswal'ın ismini vermek istemeyen bir akrabası, haber ajansı PTI'ya yaptığı açıklamada, "Ancak kader onlar için başka bir şey planlıyordu" dedi.

Uçakta toplam beş Hindistan vatandaşı vardı. Yetkililer 53 yolcunun Nepalli, dört kişinin Rus ve iki kişinin Güney Koreli olduğunu; uöçakta ayrıca İrlanda, Avustralya, Arjantin ve Fransa'dan da birer kişinin bulunduğunu söyledi.

Bu haber, Uttar Pradesh'ten Shashikant Tiwari'nin katklılarıyla hazırlandı.

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