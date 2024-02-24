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        Haberler Ekonomi Teknoloji Neptün ve Uranüs etrafında yeni uydular bulundu - Teknoloji Haberleri

        Neptün ve Uranüs etrafında yeni uydular bulundu

        Gök bilimciler, Neptün ve Uranüs etrafında daha önce bilinmeyen uydular tespit etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 00:20 Güncelleme: 24.02.2024 - 00:20
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        Neptün ve Uranüs etrafında yeni uydular bulundu
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        Güneş sisteminde daha önce bilinmeyen uydular, Hawaii ve Şili'deki teleskoplar tarafından keşfedildi.

        Buna göre, gök bilimciler, Neptün'ün etrafında dönen 2 uydunun yanı sıra Uranüs'ün etrafında da bir küçük uydu daha olduğunu ortaya çıkardı.

        Uluslararası Astronomi Birliği, yeni keşiflerle Neptün'ün uydu sayısının 16'ya, Uranüs'ün ise 28'e yükseldiğini açıkladı.

        Washington'daki Carnegie Bilim Enstitüsünden gök bilimci Scott Sheppard, küçük uydunun Güneş'ten en uzak buzlu gezegen olan Neptün'ün etrafında bir turu yaklaşık 27 yılda tamamladığını söyledi.

        Sheppard, henüz keşfedilmemiş çok sayıda küçük uydular olabileceğini de ifade etti.

        Tahmini çapı 8 kilometre olduğu belirtilen Uranüs'ün yörüngesindeki yeni uydunun ise muhtemelen gezegenin uyduları arasında en küçüğü olabileceği kaydediliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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