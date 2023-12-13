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Selin Gurdikyan mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: Bir bölümün sonu ve yeni bir kitabın başlangıcı... 3.5 yılın bu kadar çabuk geçeceğini düşünmemiştim. Zaman zaman bu süreçte kaybolduğumda bile her saniyesini sevdim. Eğer siz de benim gibiyseniz ve bazen acele etmek istiyorsanız kendinize hayatın bir kısa mesafe koşusu değil, bir maraton olduğunu hatırlatın.