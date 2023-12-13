Neşe Erberk'in kızı Selin Gurdikyan doktor oldu
Türkiye eski güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin Gurdikyan, Florida Uluslararası Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirerek doktor oldu
1983 Türkiye Güzeli, 1984 Avrupa Güzeli Neşe Erberk, 1999'da evlendiği Ayk Gurdikyan ile olan evliliğinden aynı yıl Alin, Lara ve Selin adını verdikleri üçüzleri dünyaya geldi.
O üçüzlerden Selin Gurdikyan, 2022'de Miss Turkey yarışmasında üçüncü olarak temmuzda Polonya'da düzenlenen Miss Supranational yarışmasında ülkemizi temsil etmişti.
Florida Uluslararası Üniversitesi'nden mezun oldu.
Selin Gurdikyan, Florida Uluslararası Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirerek mezun oldu.
Selin Gurdikyan mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: Bir bölümün sonu ve yeni bir kitabın başlangıcı... 3.5 yılın bu kadar çabuk geçeceğini düşünmemiştim. Zaman zaman bu süreçte kaybolduğumda bile her saniyesini sevdim. Eğer siz de benim gibiyseniz ve bazen acele etmek istiyorsanız kendinize hayatın bir kısa mesafe koşusu değil, bir maraton olduğunu hatırlatın.
Selin Gurdikyan, sözlerine şöyle devam etti; "Acele etmeyin. En rastgele anlarda aklınıza gelecek küçük şeylerin tadını çıkarın. Konfor alanınızın veya uzmanlığınızın dışında görünebilecek yeni şeyleri denemekten korkmayın. Çevrenizi keşfedin ve kendinizi keşfedin. Bu senin hayatın ve harika şeyler yapacaksın..."