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        Haberler Yaşam Neşet Ertaş kaç yaşında öldü? Neşet Ertaş kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

        Neşet Ertaş kaç yaşında öldü? Neşet Ertaş kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

        Neşet Ertaş, Türk halk müziği ve Türk halk ozanı geleneğinde eşsiz bir yere sahip, gönüllerde taht kurmuş bir sanatçıdır. Kendine has yorumu, derin duyguları ve halka dokunan türküleriyle Anadolu'nun dört bir yanında sevilmiş ve "Bozkırın Tezenesi" olarak anılmıştır. Peki, bu büyük usta kimdir, ne zaman ve neden aramızdan ayrıldı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 11:42 Güncelleme: 20.03.2024 - 11:42
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        Neşet Ertaş kaç yaşında öldü?
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        1938 yılında Kırşehir'de dünyaya gelen Neşet Ertaş, Türk halk müziğinin ölümsüz isimlerinden biri olarak kabul edilir. Babası Muharrem Ertaş da kendisi gibi önemli bir halk müziği sanatçısı olan Neşet Ertaş, geleneksel Türk müziğini modern zamanlara taşıyan köprülerden biri olmuştur. Yaşamı boyunca halk müziğine adanmış bir hayat süren Ertaş, eserleriyle Türk kültürünün zenginliklerini yansıtmıştır. Bu yazımızda Neşet Ertaş’ın kim olduğu, kaç yaşında, ne zaman ve nerede öldüğü ile ilgili konuları değineceğiz.

        Neşet Ertaş Kimdir?

        Neşet Ertaş, Anadolu topraklarının yetiştirdiği nadide bir sanatçıdır. 1938 yılında Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine bağlı bir köyde dünyaya gelen Ertaş, Türkmen/Abdal geleneğinin güçlü bir temsilcisi olan babası Muharrem Ertaş'ın izinden giderek müzik dünyasına adım atmıştır. Küçük yaşlardan itibaren düğünlerde çaldığı zil ve darbuka ile müziğe olan yeteneğini sergilemeye başlayan Ertaş, yaşamının her döneminde müziğiyle Anadolu'nun sesini dünyaya taşımıştır.

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        Neşet Ertaş, sekiz yaşındayken ailesiyle birlikte yaşamını sürdürdüğü köyden İbikli köyüne taşındı. Henüz 12 yaşındayken annesini kaybetmesi, onun hayatında önemli bir dönüm noktası oldu. Ertaş, babası ve kardeşleriyle birlikte gezici bir hayat sürdürerek Anadolu'nun çeşitli yerlerinde müzik yapmaya devam etti. Kendi kendine keman, cümbüş ve bağlama çalmayı öğrenen Ertaş, babasıyla birlikte katıldığı düğünlerde sahne alarak sanat yolculuğuna başladı.

        1950'lerin başında Ankara Radyosu'nda "Yurttan Sesler" programında solo performansıyla adını geniş kitlelere duyuran Ertaş, Türk halk müziğinde kendine has bir yer edindi. İstanbul'a giderek ilk kayıtlarını gerçekleştiren Ertaş, babasının eserlerini de repertuarına dahil etti. Sahne hayatına Ankara'da devam eden sanatçı, Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak müziğini halkla buluşturdu.

        1969'da Almanya'ya giden Ertaş, orada Türk işçileri için konserler verdi ve birçok albüm yayınladı. Bu dönemde yaşadığı trafik kazası ve ardından gelen zorluklar, onun sanat yaşamını etkilese de müziğe olan bağlılığı hiç azalmadı. 2000 yılında Türkiye'ye dönüş yapan Ertaş, İzmir'e yerleşerek müzik yapmaya devam etti ve birçok önemli ödülün sahibi oldu.

        Neşet Ertaş, Türk halk müziğini derinden etkileyen, repertuarı ve üslubuyla gelecek nesillere ilham kaynağı olan bir sanatçıdır. "Bozkırın Tezenesi" olarak anılan Ertaş, müziği ve hayat hikâyesiyle Türk kültürünün zenginliklerini yansıtan eşsiz bir miras bırakmıştır. Onun eserleri, Anadolu'nun ruhunu ve derin halk hikâyelerini bugünlere taşırken, Ertaş'ın sanatı ve yaşam öyküsü, Türk halk müziğinin efsanevi isimleri arasında her zaman özel bir yer tutacaktır.

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        Neşet Ertaş Ne Zaman Öldü?

        Neşet Ertaş kaç yaşında öldü sorusu “Bozkırın Tezenesi” olarak anılan Ertaş ile ilgili merak edilen konulardan biridir. Neşet Ertaş 25 Eylül 2012 tarihinde İzmir’de tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirmiştir.

        Neşet Ertaş Nerede Öldü?

        Neşet Ertaş neden öldü sorusu usta sanatçının sevenleri tarafından merak edilen bir diğer konudur. Neşet Ertaş, uzun süren bir mücadele sonucu, 25 Eylül 2012'de İzmir'in tanınmış hastanelerinden birinde mesane kanseriyle savaşını kaybetti. Türkiye'nin dört bir yanından, siyaset dünyasından önemli isimlerin, farklı görüş ve kesimlerden binlerce insanın bir araya geldiği, Kırşehir'deki Ahi Evran Camisi'nde düzenlenen duygu yüklü cenaze töreniyle anıldı. Ertaş'ın son isteği üzerine, kendisini yetiştiren ve müziğe adım atmasında büyük rol oynayan babası Muharrem Ertaş'ın mezarının yanına, Bağbaşı Mezarlığı'na defnedildi. Mezar taşında, insani değerlere ve merhamete vurgu yapan "Sakın ol ha insanoğlu/ İncitme canı incitme/ Her can bir kalp Hakk'a bağlı/ İncitme canı incitme" dizeleri, Neşet Ertaş'ın yaşam felsefesini yansıtan derin bir mesaj olarak yer alıyor.

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