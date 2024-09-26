Türk halk müziği ve Türk halk ozanı geleneğinde eşsiz bir yere sahip Neşet Ertaş, ölümünün yıl dönümünde anılıyor. Ertaş vefatının yıl dönümünde Almanya'nın başkenti Berlin'de de anıldı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğince düzenlenen anma etkinliğinde, sanatçının 10 eseri seslendirildi. Etkinlikte ayrıca Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan kısa bir belgesel gösterildi.

YEE Almanya Koordinatörü Samet Kapısız, yaptığı konuşmada, Neşet Ertaş'ı saygı ve rahmetle anarak; "Türkçemizde ismiyle 'müsemma' diye bir tabirimiz vardır. İsmi verilmiş, ismiyle bir, ismine eş manasında. Merhum Neşet Ertaş'ımız neşe, dert ve aşkı kendi hayatında yoğurmuş, tabiri caizse ismiyle müsemma bir kıymetlimizdir" dedi.

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YEE Almanya Koordinatörü Samet Kapısız

"NEŞET ERTAŞ, MİRASIMIZIN ÖNEMLİ DEĞERLERİ ARASINDA"

Neşet Ertaş'ın gönlüyle sözüne, sesiyle sazına ve sanatına ruh verdiğini dile getiren Kapısız, "Ertaş sadece hayatında değil, bugün ve yarın da kalplerde yerini hep koruyacak bir şahsiyet olarak mirasımızın önemli değerleri arasındadır" diye konuştu.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı da Neşet Ertaş deyince herkesin aklında çok değerli anılar canlandığını söyledi. Şanlı, Neşet Ertaş'ın herkesin, Anadolu insanının gönül tellerine dokunan çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Neşet Ertaş

Şanlı ayrıca Ertaş'ın, "Sakın ol ha insanoğlu, incitme canı, incitme. Her can bir kalp Hakka bağlı. İncitme canı, incitme" dizelerini davetlilere okudu.