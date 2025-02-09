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        Haberler Spor Futbol Nesine 3. Lig'de günün sonuçları: Bursaspor berabere kaldı! - Futbol Haberleri

        Nesine 3. Lig'de günün sonuçları: Bursaspor berabere kaldı!

        Nesine 3. Lig'in 19. haftası dört grupta yapılan 31 maçla son buldu. İşte HT Spor'un yayıncılığını yaptığı Nesine 3. Lig'de Pazar günü oynanan maçların sonuçları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 17:51 Güncelleme: 09.02.2025 - 17:51
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        Nesine 3. Lig'de günün sonuçları!
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        HT Spor'un yayıncılığını yaptığı Nesine 3. Lig'de heyecan toplam 31 maçla devam etti.

        Nesine 3. Lig gruplarında 19. hafta müsabakaları sona erdi.

        Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

        1. Grup:

        Düzce Can Düzcespor-23 Elazığ FK: 1-0

        Karşıyaka-Artvin Hopaspor: 1-0

        HG Hospital Kahramanmaraşspor-Silifke Belediyespor: 0-2

        Anadolu Üniversitesi-Belediye Kütahyaspor: 2-2

        Muşspor-Bursaspor: 1-1

        Ergene Velimeşespor-Kırşehir Futbol: 1-1

        Tokat Belediye Plevnespor-Kemerkent Bulvarspor: 3-1

        Bornova 1877-Kuşadasıspor: 0-4

        2. Grup:

        Balıkesirspor-Silivrispor: 4-0

        Smart Holding Çayelispor-ETİ Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-0

        Etimesgut Belediyespor-Muğlaspor: 0-1

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        Tire 2021-Yurt Er Amasyaspor: 1-2

        İnegöl Kafkasspor-T.Metal 1963: 2-0

        Adıyaman FK-Fatsa Belediyespor: 0-1

        Nevşehir Belediyespor-Uşakspor: 1-2

        3. Grup:

        1923 Mustafakemalpaşaspor-52 Ordurspor: 1-3

        Yozgat Belediyesi Bozokspor-Osmaniyespor: 1-1

        Viranşehir Belediyespor-Pazarspor: 1-3

        Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Aliağaspor: 1-1

        10 Numara Sportif Efeler 09-Çankayaspor: 0-0

        Küçükçekmece Sinopspor-Alanya 1221: 2-1

        Ayvalıkgücü Belediyespor-Çorluspor 1947: 1-0

        Bayburt Özel İdare-Karabük İdmanyurdu: 1-0

        4. Grup:

        Sebat Gençlikspor-Kolibri Ağrı 1970: 3-0

        Zonguldakspor-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 2-2

        Niğde Belediyespor-İzmir Çoruhlu FK: 2-2

        Orduspor 1967-Bursa Nilüfer: 1-1

        Mardin 1969-Polatlı 1926: 3-0

        Denizlispor-Solwie Enerji Erciyes 38: 2-1

        7 Eylül Turgutlu 1984-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-4

        Kırıkkale FK-Edirnespor: 0-0

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