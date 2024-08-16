Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Nesli tükenmekte olan pandaların kürkleri neden siyah-beyazdır?

        Pandaların kürkleri neden siyah-beyazdır?

        Dünyada nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan pandalar, çoğunlukla bambu ormanlarının yoğunlukta olduğu Çin'in güneybatısındaki sisli, yağmurlu yerlerde yaşarlar. Peki, pandalar neden siyah beyaz renklere sahiptir? Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 15:00 Güncelleme: 16.08.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Siyah-beyaz renkleri ve sempatik hareketleri ile insanlar tarafından çok sevilen pandalar, kürklerindeki renklerin özellikleri ile diğer hayvanlardan ayrılır. Siyah-beyaz renkleriyle mesajlar verirler.

        2

        SADECE PANDALARDA GÖRÜLÜR

        Pek çok memelinin kürk rengi vücutlarının farklı bölgelerinde değişkenlik gösterir. Ancak pandalardaki gibi yalnızca kolların, bacakların, göz çevresinin ve kulakların siyah olması başka memelilerde görülen bir durum değildir.

        3

        Kaliforniya Üniversitesi ve Kaliforniya Eyalet Üniversitesi’nin birlikte yürüttüğü çalışma pandaların ilginç görünümünün nedenini açıklıyor.

        4

        COĞRAFİ DURUMA UYUM SAĞLARLAR

        Çalışma kapsamında araştırmacılar panda kürkünün belirli bölgelerini inceledi ve bu bölgelerdeki açık ve koyu renkleri 195 etobur türünün ve 39 ayı alt türünün kürklerindeki renklerle karşılaştırdı. Ardından kürklerdeki renk tonları çeşitli ekolojik ve davranışsal değişkenlerle eşleştirildi.

        5

        Sonuç olarak pandalar, vücutlarının büyük oranda beyaz olması sayesinde karlı ortamlarda, kollarının ve bacaklarının siyah olması sayesinde de gölgenin bol olduğu ormanlık alanlarda rahatça gizlenebiliyorlardı.

        6

        KOYU RENKLİ KULAKLAR İLETİŞİM ARACI

        Diğer yandan, araştırmacılar pandaların yüzlerindeki ve kulaklarındaki koyu rengin saklanmaya değil, iletişim kurmaya yaradığını ortaya çıkardı. Koyu renkli kulakların pandalara yırtıcı bir hayvan izlenimi verdiği ve avcıları korkutma görevi yapabileceği öne sürülüyor.

        7

        BİRBİRLERİNİ TANIR VE GÖZDAĞI VERİRLER

        Göz çevrelerinde bulunan koyu renk halkaların, pandaların birbirlerini tanımasına ya da rakiplerin birbirine gözdağı vermesine yaradığı belirtiliyor.

        8

        TEMEL BESİN KAYNAĞI BAMBU

        Uzmanlara göre pandaların kendilerine özgü renkleri, beslenme alışkanlıklarıyla da ilişkilidir. Pek çok bitkiyi sindiremeyen, dolayısıyla çeşit çeşit bitki tüketemeyen pandalar, besin ihtiyaçlarını büyük oranda bambudan karşılıyor. Yetersiz beslendikleri için de ayılar gibi kış uykusunda onlara yetecek kadar yağ depolayamıyorlar.

        9

        Bu nedenle yıl boyunca aktif olmak, uzun yollar kat etmek ve bu sırada karlı dağlardan tropik ormanlara kadar birbirinden farklı ortamlara girmek zorunda kalıyorlar.

        KAYNAK: TÜBİTAK

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        Milyarderler Bodrum'a demir attı
        Milyarderler Bodrum'a demir attı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        İsyan etti
        İsyan etti
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor