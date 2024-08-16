Pandaların kürkleri neden siyah-beyazdır?
Dünyada nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan pandalar, çoğunlukla bambu ormanlarının yoğunlukta olduğu Çin'in güneybatısındaki sisli, yağmurlu yerlerde yaşarlar. Peki, pandalar neden siyah beyaz renklere sahiptir? Detaylar haberimizde...
Siyah-beyaz renkleri ve sempatik hareketleri ile insanlar tarafından çok sevilen pandalar, kürklerindeki renklerin özellikleri ile diğer hayvanlardan ayrılır. Siyah-beyaz renkleriyle mesajlar verirler.
SADECE PANDALARDA GÖRÜLÜR
Pek çok memelinin kürk rengi vücutlarının farklı bölgelerinde değişkenlik gösterir. Ancak pandalardaki gibi yalnızca kolların, bacakların, göz çevresinin ve kulakların siyah olması başka memelilerde görülen bir durum değildir.
Kaliforniya Üniversitesi ve Kaliforniya Eyalet Üniversitesi’nin birlikte yürüttüğü çalışma pandaların ilginç görünümünün nedenini açıklıyor.
COĞRAFİ DURUMA UYUM SAĞLARLAR
Çalışma kapsamında araştırmacılar panda kürkünün belirli bölgelerini inceledi ve bu bölgelerdeki açık ve koyu renkleri 195 etobur türünün ve 39 ayı alt türünün kürklerindeki renklerle karşılaştırdı. Ardından kürklerdeki renk tonları çeşitli ekolojik ve davranışsal değişkenlerle eşleştirildi.
Sonuç olarak pandalar, vücutlarının büyük oranda beyaz olması sayesinde karlı ortamlarda, kollarının ve bacaklarının siyah olması sayesinde de gölgenin bol olduğu ormanlık alanlarda rahatça gizlenebiliyorlardı.
KOYU RENKLİ KULAKLAR İLETİŞİM ARACI
Diğer yandan, araştırmacılar pandaların yüzlerindeki ve kulaklarındaki koyu rengin saklanmaya değil, iletişim kurmaya yaradığını ortaya çıkardı. Koyu renkli kulakların pandalara yırtıcı bir hayvan izlenimi verdiği ve avcıları korkutma görevi yapabileceği öne sürülüyor.
BİRBİRLERİNİ TANIR VE GÖZDAĞI VERİRLER
Göz çevrelerinde bulunan koyu renk halkaların, pandaların birbirlerini tanımasına ya da rakiplerin birbirine gözdağı vermesine yaradığı belirtiliyor.
TEMEL BESİN KAYNAĞI BAMBU
Uzmanlara göre pandaların kendilerine özgü renkleri, beslenme alışkanlıklarıyla da ilişkilidir. Pek çok bitkiyi sindiremeyen, dolayısıyla çeşit çeşit bitki tüketemeyen pandalar, besin ihtiyaçlarını büyük oranda bambudan karşılıyor. Yetersiz beslendikleri için de ayılar gibi kış uykusunda onlara yetecek kadar yağ depolayamıyorlar.
Bu nedenle yıl boyunca aktif olmak, uzun yollar kat etmek ve bu sırada karlı dağlardan tropik ormanlara kadar birbirinden farklı ortamlara girmek zorunda kalıyorlar.
KAYNAK: TÜBİTAK