Neslihan Arın, "Guwahati Masters 2025"te!

Milli sporcu Neslihan Arın, Hindistan’da 2-7 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan, "Guwahati Masters 2025" badminton turnuvasındaki tek kadınlarda Türkiye'yi temsil edecek.

Arın, yalnızca iki gün önce 'SYED MODI International 2025'de kazandığı gümüş madalyanın ardından Nala Para’da sahne alacak.

Ülkemizi üç defa olimpiyat oyunlarında temsil eden ve 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’na katılım hedefi ile çalışmalarına ara vermeden devam eden Neslihan Arın, 2025 yılında İran, İsveç ve Polonya’da katıldığı turnuvalarda kazandığı şampiyonlukların ardından Türkiye'de gerçekleşen "VICTOR Türkiye International Challenge 2025" turnuvasını da şampiyonluk ile kapadı.

Son olarak, Hindistan’da gerçekleşen "SYED MODI International 2025" turnuvasında final oynama başarısı gösteren Neslihan Arın, 2025 yılında, katılacağı son turnuvalardan da başarılı sonuçlar ile dönmeyi hedefliyor.