Sıcak havadan bunalan ikili, kendilerini serin sulara bıraktı. İddialı bir bikini giymeyi tercih eden Neslihan Atagül ile eşinin bir hayli keyifli olduğu görüldü.

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"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"



Kadir Doğulu, eşi ile evliliğinin 7'nci yılını, "Uğurlu 7... Gün gibi, gece gibi, nefes gibi, su gibi… Seninle olmak. Her şey için teşekkür ederim" sözleriyle kutlamıştı.