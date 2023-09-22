Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan sorulara yanıt yok
Evliliklerindeki krizi atlatan Neslihan Atagül - Kadir Doğulu çifti, objektiflere yansıdı
2016'da Neslihan Atagül ile dünya evine giren Kadir Doğulu'nun nisan ayında Alaçatı'daki bir kadınla yakınlaşması magazin gündemini bir hayli meşgul etmişti.
Bu iddianın ortaya atıldığı günlerde Neslihan Atagül'ün Kadir Doğulu ile birlikte Azerbaycan'da gerçekleşen Formula 1 yarışını izlemek için Bakü'ye gitmişti. Çift, orada el ele poz vererek haklarındaki tüm iddiaları çürütürken keyiflerinin yerinde olduğu mesajı vermişti.
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Etiler'de objektiflere yansıyan Neslihan Atagül - Kadir Doğulu çifti bir mekândan el ele çıktı.