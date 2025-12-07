Neslihan Atagül - Kadir Doğulu oğullarıyla pazar alışverişinde
Neslihan Atagül - Kadir Doğulu çifti, oğulları Aziz ile birlikte pazara alışveriş yapmaya gitti
2016'da evlenen oyuncu Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, geçtiğimiz mart ayında Aziz adını verdikleri bebeklerine kavuşmuştu.
Meslektaşlarının aksine bebeğinin yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Neslihan Atagül, çekirdek ailesi ile pazara gitti.
Alışveriş yapan Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz'i bir tezgahta çektiği fotoğrafı "Her cumartesi ailemle birlikte pazara giderim" notuyla sosyal medya hesabından yayımladı.