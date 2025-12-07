Habertürk
        Neslihan Atagül - Kadir Doğulu oğullarıyla pazar alışverişinde

        Neslihan Atagül - Kadir Doğulu oğullarıyla pazar alışverişinde

        Neslihan Atagül - Kadir Doğulu çifti, oğulları Aziz ile birlikte pazara alışveriş yapmaya gitti

        Giriş: 07.12.2025 - 10:42 Güncelleme: 07.12.2025 - 10:42
        Ünlü çiftin pazar keyfi
        2016'da evlenen oyuncu Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, geçtiğimiz mart ayında Aziz adını verdikleri bebeklerine kavuşmuştu.

        Meslektaşlarının aksine bebeğinin yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Neslihan Atagül, çekirdek ailesi ile pazara gitti.

        Alışveriş yapan Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz'i bir tezgahta çektiği fotoğrafı "Her cumartesi ailemle birlikte pazara giderim" notuyla sosyal medya hesabından yayımladı.

        #Neslihan Atagül
        #Kadir Doğulu
        #Aziz Doğulu
