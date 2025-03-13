Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Neslihan Atagül, New York'tan sonra Roma'da - Magazin haberleri

        Neslihan Atagül, New York'tan sonra Roma'da

        Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün fotoğrafı, tek Türk olarak yer aldığı 'I AM' kampanyası kapsamında Roma'daki Trevi Çeşmesi üzerinde yansıtıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 12:22 Güncelleme: 13.03.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        New York'tan sonra Roma'da
        ABONE OL

        Neslihan Atagül, tek Türk isim olarak dahil olduğu ve kadınların küresel nesneleştirme kültürüne meydan okuyan 'I AM' kampanyası, New York Times Square’deki Nasdaq Kulesi'nden 6 ay sonra, şimdi de Roma'da Trevi Çeşmesi üzerinde, büyük bir törenle sergilendi.

        Geçtiğimiz günlerde anne olan Neslihan Atagül, doğum nedeniyle etkinliğe katılamadı.

        Neslihan Atagül, 9 yıldır Kadir Doğulu ile evli.

        Neslihan Atagül, kampanyayla ilgili duygularını şu sözlerle ifade etmişti: 23 Eylül’de Times Meydanı’ndaki Nasdaq Kulesi’nde başlatılan ‘I AM’ kampanyasının bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum. Kadınların sanat ve yaratıcı sektörlerde hak ettikleri temsiliyet ve fırsatlara ulaşması için hep birlikte çalışıyoruz. Birlikte, herkesin gelişebileceği ve kendini özgürce ifade edebileceği bir gelecek inşa ediyoruz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Neslihan Atagül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        MACFit satılıyor
        MACFit satılıyor
        Trump'ın kabinesine bir Türk isim daha
        Trump'ın kabinesine bir Türk isim daha
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Oto tamircisine dükkanında kanlı infaz!
        Oto tamircisine dükkanında kanlı infaz!
        Maximin'den Mourinho'ya olay yanıt!
        Maximin'den Mourinho'ya olay yanıt!
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Konut satışları tam gaz
        Konut satışları tam gaz
        TÜİK son verileri açıkladı: Türkiye yaşlanıyor
        TÜİK son verileri açıkladı: Türkiye yaşlanıyor
        ABD'li bakandan Kanada açıklaması: 51. eyalet olmalı
        ABD'li bakandan Kanada açıklaması: 51. eyalet olmalı
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        Ateşkes taslağıyla ilgili ne biliyoruz?
        Ateşkes taslağıyla ilgili ne biliyoruz?
        Uydu üzerinden mobil iletişim hız kazandı
        Uydu üzerinden mobil iletişim hız kazandı