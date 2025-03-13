Neslihan Atagül, New York'tan sonra Roma'da

Neslihan Atagül, tek Türk isim olarak dahil olduğu ve kadınların küresel nesneleştirme kültürüne meydan okuyan 'I AM' kampanyası, New York Times Square’deki Nasdaq Kulesi'nden 6 ay sonra, şimdi de Roma'da Trevi Çeşmesi üzerinde, büyük bir törenle sergilendi.

Geçtiğimiz günlerde anne olan Neslihan Atagül, doğum nedeniyle etkinliğe katılamadı.

Neslihan Atagül, 9 yıldır Kadir Doğulu ile evli.

Neslihan Atagül, kampanyayla ilgili duygularını şu sözlerle ifade etmişti: 23 Eylül’de Times Meydanı’ndaki Nasdaq Kulesi’nde başlatılan ‘I AM’ kampanyasının bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum. Kadınların sanat ve yaratıcı sektörlerde hak ettikleri temsiliyet ve fırsatlara ulaşması için hep birlikte çalışıyoruz. Birlikte, herkesin gelişebileceği ve kendini özgürce ifade edebileceği bir gelecek inşa ediyoruz.