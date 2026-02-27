Canlı
        Nesrin Baş'tan bronz madalya!

        Nesrin Baş'tan bronz madalya!

        Tiran'da düzenlenen Uluslararası Muhamet Malo Ranking Serisi Turnuvası'nda, Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi 68 kiloda Nesrin Baş, bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 23:38 Güncelleme:
        Nesrin Baş'tan bronz madalya!

        Milli güreşçi Nesrin Baş, Arnavutluk'ta düzenlenen Muhamet Malo Ranking Serisi Turnuvası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

        Başkenti Tiran'daki organizasyonda kadınlar 68 kiloda mindere çıkan Nesrin Baş, elemelerde Macar Noemi Szabados, çeyrek finalde de Rumen Kateryna Zelenykh ile yaptığı karşılaşmaları kazanarak yarı finale yükseldi.

        Dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi Kırgız Meerim Zhumanazarova'ya yarı finalde yenilen Nesrin, üçüncülük müsabakasında Solin Nicole Piearcy ile karşılaştı. ABD'li rakibini 10-0 teknik üstünlükle mağlup eden milli güreşçi, bronz madalya kazandı.

        Kadınlar 59 kiloda güreşen milli sporcular Bediha Gün ve Dilan Tan ise bronz madalya müsabakalarında rakiplerine yenildi.

        Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı: 4 yaralı -1

        Avcılar'da İBB sosyal tesisi durağında iki metrobüs çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA)

