Nesrin Cavadzade: Sezonu Fedon'dan önce açayım dedim

Hayatının büyük bir kısmını Bodrum'da geçiren Fedon (76), deniz sezonunu geçtiğimiz günlerde açmıştı. Son yıllarda denize atlayarak 'yaklaşan yazın habercisi' olan şarkıcı, o anları her zaman olduğu gibi sosyal medya sayfasından yayınlamıştı.