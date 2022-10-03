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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Ocak 2023 yeni asgari ücret zammı belli mi, ne kadar olacak?

Asgari ücret, emekli ve memur zam oranı günün en çok konuşulan konuları arasında yer alırken asgari ücret için net mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Temmuz ayında yapılan zam sonrası net 5 bin 500,35 TL olan asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte detaylar...

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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması! Ocak 2023 yeni asgari ücret belli mi, ne kadar olacak, zammı yüzde kaç olacak?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarının ardından kritik açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. "Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz." ifadeleri sonrasında asgari ücret son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Peki, yeni asgari ücret belli mi, ne kadar zam yapılacak? İşte ayrıntılar...
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması! Ocak 2023 yeni asgari ücret belli mi, ne kadar olacak, zammı yüzde kaç olacak?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuya ilişkin; "Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız.

    Zaten şu ana kadar yapmış olduğumuz asgari ücret tespit rakamları noktasında son asgari ücret rakamını Aralık'ta yapacağız. Tekrar değerlendirme yapıp yeni adı inşallah yıl sonu itibariyle atacağız. 2023'e girerken çok daha farklı ve güçlü şekilde gireceğiz. Asgari ücreti yükseltirken getirdiği yükün tamamını işverenin üzerine bırakmadık. Onu da üzerimize aldık, üretimi korumuş olduk. Devlet olarak fedakarlıkta bulunarak tüm ücretlilerin asgari ücrete kadarki kısmından vergileri kaldırdık. İşçi memur ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanlara vergi istisnası kaynaklı ilave geliri sağladık. İşçilerimizi enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında önlemek birinci önceliğimiz. Bu bir ara artış idi. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret için asıl tespiti inşallah önümüzdeki Aralık'ta yapacağız." ifadelerini kullandı.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması! Ocak 2023 yeni asgari ücret belli mi, ne kadar olacak, zammı yüzde kaç olacak?

    AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ'TAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

    Asgari ücret konusunda açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş, "Bu yılın sonu, önümüzdeki yılın başında bütün bu fiyat artışları göz önünde bulundurularak vatandaşımızın alım gücünü azaltmayacak ve herkesi tatmin edecek, herkesin 'Bu doğru oldu' diyeceği bir sonuç için çalışmalar yapılacak. Herkesi tatmin edecek önemli bir asgari ücret açıklamasının olacağını söyleyebilirim." diye konuştu.

    "Asgari ücrete yapılacak zam yine memur zammıyla benzer orantıda mı olur?" sorusuna karşılık ise Kurtulmuş, "Geçen sene öyle oldu, bu sene de doğru olan budur. Böyle bir yükseliş her iki tarafta da olur" dedi.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması! Ocak 2023 yeni asgari ücret belli mi, ne kadar olacak, zammı yüzde kaç olacak?

    "DEĞERLENDİRECEĞİZ"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yeni asgari ücret zammına ilişkin olarak açıklama yaptı. Bakan Bilgin; "Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun tahribatını değerlendirerek kararımızı açıklayacağız. 3600 düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyon çalışanın hayatlarını düzenleyecek ciddi bir reforma imza attık." dedi.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması! Ocak 2023 yeni asgari ücret belli mi, ne kadar olacak, zammı yüzde kaç olacak?

    MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

    Asgari ücrete Temmuz ayında yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6471  TL, net 5500,35 TL olarak belirlendi.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması! Ocak 2023 yeni asgari ücret belli mi, ne kadar olacak, zammı yüzde kaç olacak?

    2023 YENİ ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2023 asgari ücret zammına ilişkin olarak  "Önümüzdeki aralıkta da emekçilerimizi sevindirecek haberler vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Bu bizim sözümüzdür." ifadelerini kullandı.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması! Ocak 2023 yeni asgari ücret belli mi, ne kadar olacak, zammı yüzde kaç olacak?

    2023 YENİ ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2023 asgari ücret zammına ilişkin olarak  "Önümüzdeki aralıkta da emekçilerimizi sevindirecek haberler vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Bu bizim sözümüzdür." ifadelerini kullandı.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması! Ocak 2023 yeni asgari ücret belli mi, ne kadar olacak, zammı yüzde kaç olacak?

    YENİ ASGARİ ÜCRET 7 BİN 500 TL OLACAK MI?

    Sene sonu enflasyon oranının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) beklentisi doğrultusunda gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 500 TL civarında olması bekleniyor.

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