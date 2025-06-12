Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Netanyahu'nun ABD'den İsrail-Suriye müzakerelerinde arabuluculuk yapmasını istediği iddia edildi | Dış Haberler

        Netanyahu'nun ABD'den İsrail-Suriye müzakerelerinde arabuluculuk yapmasını istediği iddia edildi

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'la yaptığı görüşmede, Suriye'nin yeni yönetimiyle müzakerelere başlamak istediği ve bu sürece ABD'nin arabuluculuk etmesini talep ettiği iddia edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 09:31 Güncelleme: 12.06.2025 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Netanyahu'dan ABD'ye 'Suriye ile arabuluculuk' talebi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Axios haber sitesine konuşan İsrail'den ismi açıklanmayan 2 üst düzey yetkiliye göre, Netanyahu hükümeti, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimle ilk olarak dolaylı yollarla mesajlaşmalarda bulundu, ardından üçüncü ülkelerde gizli toplantılar gerçekleştirdi.

        Yetkililer, Netanyahu'nun, Şara'nın ABD yönetimi ile yakın ilişkiler kurma isteğini "diplomatik fırsat" olarak gördüğünü belirtti.

        Netanyahu'nun, Suriye ile yeni bir güvenlik anlaşması sağlanması için müzakerelerde bulunmaya ve tam kapsamlı barış anlaşmasına doğru ilerlemeye istekli olduğunu ileri süren yetkililer, gerçekleşmesi halinde bunun, 2011'den beri iki ülke arasında yapılacak ilk resmi temas olacağına işaret etti.

        Yetkililer, Netanyahu'nun ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'la geçen haftaki görüşmesinde, Şam yönetimi ile Washington arabuluculuğunda müzakereleri başlatmak istediğini ilettiğini öne sürdü.

        Barrack, Şara'nın İsrail'le görüşmeye açık olduğunu belirtirken, yetkililer, İsrail'in yeni bir anlaşma imzalanana kadar Suriye'deki askeri varlıklarını sürdüreceğini ABD tarafına ilettiklerini ileri sürdü.

        Yetkililere göre, Netanyahu'nun hedefi, 1974 tarihli anlaşmayı bazı değişikliklerle güncelleyerek yeni bir güvenlik düzenlemesi üzerinde çalışmak ve nihayetinde iki ülke arasında barış anlaşmasına varmak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Netanyahu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!
        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!
        Eşinin kapısına gitti... "Hakkımı helal etmiyorum" Kahreden son!
        Eşinin kapısına gitti... "Hakkımı helal etmiyorum" Kahreden son!
        Protestolar sürüyor! Los Angeles'ta son durum ne?
        Protestolar sürüyor! Los Angeles'ta son durum ne?
        "İçimde öldürme isteği vardı" Canavar için karar!
        "İçimde öldürme isteği vardı" Canavar için karar!
        Netanyahu'ya "Gazze'deki savaşı sona erdir" çağrısı
        Netanyahu'ya "Gazze'deki savaşı sona erdir" çağrısı
        5 bölgede sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        5 bölgede sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        ABD Irak Büyükelçiliği'ni tahliyeye hazırlanıyor: Neden alarma geçti?
        ABD Irak Büyükelçiliği'ni tahliyeye hazırlanıyor: Neden alarma geçti?
        Anlaşmalı işten ayrılmada dikkat!
        Anlaşmalı işten ayrılmada dikkat!
        ABD Başkanı Trump'tan ülkelere tarife mektubu
        ABD Başkanı Trump'tan ülkelere tarife mektubu
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Çilek Dolunayı semaları süsledi
        Çilek Dolunayı semaları süsledi
        Yüzüne bakmadı
        Yüzüne bakmadı
        Neden sabahları daha fazla hapşırıyoruz?
        Neden sabahları daha fazla hapşırıyoruz?
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        F.Bahçe'de Mourinho kararı!
        F.Bahçe'de Mourinho kararı!
        Olaylı Olympiakos serisinde neler yaşandı?
        Olaylı Olympiakos serisinde neler yaşandı?
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama