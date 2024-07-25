Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasına Sanders ve Pelosi'den sert tepki

ABD Kongresinin önemli isimlerinden Senatör Bernie Sanders ile eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Kongre'ye hitap eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi.

ABD Kongresinde yaptığı konuşma dolayısıyla birçok Demokrat üyenin tepkisini toplayan ve 50 civarında Kongre üyesi tarafından boykot edilen Netanyahu'ya en güçlü eleştirilerden ikisi, Senatör Sanders ile eski Meclis Başkanı Pelosi'den geldi.

"ONUN BİR SAVAŞ SUÇLUSU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Kendisi de bir Yahudi olan ve İsrail yönetimine yaptığı eleştirilerle dikkat çeken Senatör Sanders, Amerikan MSNBC kanalında katıldığı bir yayında neden Netanyahu'nun konuşmasını protesto ettiğini anlattı.

Netanyahu'nun konuşmasını dinlemeye gitmeyeceğini belirten Sanders, "Onun bir savaş suçlusu olduğunu düşünüyorum. Bence kesinlikle Kongre’ye davet edilmemeliydi." dedi.

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Sanders, "İsrail’in Netanyahu'nun sağcı aşırılıkçı hükümeti altında askeri harekatı kapsamında yaptıkları korkunç. Savaşın sona ermesi için ve Gazze’deki kadın ve çocuklara derhal insani yardım sağlanması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." şeklinde konuştu.

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Gazze'de yaşananların korkunç olduğunu kaydeden Sanders, "Bu, korkunç bir insani felaket. Bu yüzden Bay Netanyahu’yu dinlemeye gitmeyeceğim. Bence kesinlikle Kongre’ye davet edilmemeliydi." ifadesini kullandı.