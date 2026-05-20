İsrail mahkemesi, Netanyahu'nun yolsuzluk duruşmasının iptali talebini kabul etti

İsrail mahkemesi, yolsuzlukla yargılanan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bugün yapılacak yolsuzluk duruşmasının "diplomatik ve güvenlik" gerekçeleriyle iptal edilmesi talebini kabul etti.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad'ın bugün görülmesi planlanan yolsuzluk davası duruşmasının iptali için mahkemeye talepte bulunduğu bildirildi.

Mahkeme, Haddad'ın sunduğu yazılı ve sözlü gerekçelere itiraz etmedi ve iptal talebini kabul etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun dün yapılan yolsuzluk duruşmasının bitiş saati, "diplomatik ve güvenlik" gerekçeleriyle planlanandan erkene alınmıştı.

İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin son iki günde peş peşe güvenlik toplantıları gerçekleştiren Netanyahu'nun yolsuzluk duruşmaları iptal edilmiş ya da erken sona ermişti.

