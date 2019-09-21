İsrail Kanal 13 Televizyonu'nun haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu aylardır gizli bir şekilde siyaseti bırakma karşılığında İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'den af talep etmenin yollarını araştırıyor.

Netanyahu'nun konuyla ilgili olarak en az bir kişiyle görüştüğü ancak söz konusu kişinin Rivlin'in bu teklifi kabule yanaşmayacağını düşündüğü ifade edildi.

Haberde ayrıca, İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit'in kanunlara aykırı olduğu gerekçesiyle bu teklifi kati suretle reddedeceği vurgulandı.

Eski İsrail ana muhalefet lideri Isaac Herzog'un, Netanyahu ile Rivlin arasında köprü vazifesi görebileceği iddia edildi ancak Herzog bunu yalanladı.

HÜKÜMETTE YER ALMAZSA HAPSE GİREBİLİR

İsrail’de yapılan genel seçimlerde partisi ikinci sıraya gerileyen Başbakan Binyamin Netanyahu, kurulması muhtemel hükümette yer almaması durumunda dokunulmazlığının kalkması ile beraber yargılandığı yolsuzluk davalarından hapse girebilir.

Partisi ikinci sıraya düşen ve rakibi Benny Gantz’ın hükümet kurma görüşmelerine yanaşmadığı İsrail Başbakanı hakkında üç ayrı dosya bulunuyor.

Hükümette yer almaması ve dokunulmazlığının kaldırılmasıyla beraber yargılanma sürecine başlanması ve bu çerçevede hakkındaki davaları kaybetmesi durumunda Netanyahu’nun hapse girebileceği öngörülüyor.

İsrail Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan sonuçlarına göre, Netanyahu’nun partisi Likud, 17 Eylül’de yapılan erken genel seçimlerde 33 milletvekili çıkaran Gantz ile Yair Lapid liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı’nın gerisine düşerek, meclise (Knesset) sadece 31 milletvekili gönderebildi.

Yolsuzluk davalarının gölgesinde Nisan ayındaki seçimlere giren ve hükümeti kurma görevi tevdi edilmesine rağmen başarısız olan ve bir kez daha ülkeyi erken genel seçime iten Netanyahu’nun dokunulmazlık hesabı adeta yeniden sandıktan dönmüş oldu.

Bu seçimler, başbakanlığı döneminde Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimine Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıtmak, İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıtmak ve Arap dünyası ile aleni bir normalleşme süreci başlatmak, Trump ile koordineli şekilde iki devletli çözümü rafa kaldırmak gibi İsrail siyaseti açısından başarılı bir süreç yürüten ve dolayısıyla gücü rahatça kontrol edebilen Netanyahu için şok dalgalarının belki de başlangıcı oldu.

Netanyahu, bu seçim öncesinde de aleyhine işleyen süreci, başta abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki Filistin direniş hareketleri olmak üzere İran’ın Suriye ve Irak’taki hedefleri ile Hizbullah’ın Suriye ve Lübnan’daki hedeflerine düzenlediği operasyonlarla lehine çevirme çabası içine girdi.

İsrail Evimiz (Beiteinu) Partisi’nin lideri Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman’ın derin bir çatlak yarattığı ülkedeki sağ blokun oylarını almak ve partisiyle beraber bu bloku daha da güçlü bir şekilde seçimlerden çıkarmayı hedefleyen Netanyahu, bölgedeki tansiyonun artabileceğini bile bile Ölü Deniz’in kuzeyindeki Ürdün Vadisi ile Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ilhak etmeyi bile seçim vaadi olarak verdi.

Seçimleri kazanmak için her yola başvuran Netanyahu, fanatik Yahudileri işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Müslümanların ilk Kıblesi olan Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerini artırmasına teşvik edici adımlar atmanın yanı sıra Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini artırırken, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil kentinde yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin yaşadığı bölgeyi de "İsrail'e ilhak" etme vaadinde bulundu.

NETANYAHU HAKKINDAKİ DOSYALAR

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında üç ayrı dosya bulunuyor. Bunlardan "4000 numaralı" telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında Shaul Elovictch'in sahibi olduğu "Bezeq" medya şirketine ait "Walla News" adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında söz konusu şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.

1000 numaralı dosyada ise Netanyahu'nun 2007 ile 2016 yılları arasında iş adamlarından "hediye" adı altında 283 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

2000 numaralı dosyada da Netanyahu hakkında, "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevini kötüye kullandığı" yönünde suçlamalar yer alıyor.